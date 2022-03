Esclusiva | Bestagno sul Famila: «Non guardiamo in faccia a nessuno, il morale è alto»

Mercoledì 2 marzo alle 19.30 la Reyer riceverà in casa il Famila Schio. Una gara importante, tra le prime due della classe. Una gara verso la quale le orogranata arrivano comunque con una certa serenità come ci conferma in esclusiva ai nostri microfoni il capitano della Reyer femminile, Martina Bestagno: «Arriviamo alla gara contro Schio con il morale abbastanza alto - esordisce - In Eurocup abbiamo collezionato due vittorie, usciamo dalla gara positiva contro Sassari...sicuramente il morale è buono. Giochiamo un basket migliore ora».

Il tour de force, quinta partita in 14 giorni, può avere condizionato la forma: «Certo c'è un po' di stanchezza - spiega Bestagno - ma non bisogna trovare scusanti. Sicuramente peserà molto la mancanza di alcune ragazze. Elisa Penna, ad esempio, si è rotta il naso contro Sassari, sarà un duro colpo non averla. Ma non dobbiamo avere timore referenziale, la pressione ce l'hanno tutta loro e noi ce la possiamo giocare: anche se meno decorate siamo un osso duro» sorride. «L'importante è restare concentrate e rimanere unite, contenendole in difesa e facendo bene in attacco».

Per Bestagno, da ex, sarà sicuramente un match ancora più speciale: «Certo ormai sono passati cinque anni da quando non gioco più a Schio ma sicuramente è una partita diversa. Mi è rimasto un ricordo bellissimo ma ora sono il capitano della Reyer: non guardiamo in faccia nessuno».