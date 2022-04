La Reyer femminile a caccia della finale: vittoria contro Bologna

Comincia nel migliore dei modi la serie di semifinale scudetto dell’Umana Reyer, che batte nettamente (69-51) la Virtus Segafredo e giovedì andrà a Bologna a giocarsi la prima chance di accedere alla finale.

Primo tempo

Fuori Pan, in quintetto Attura, Anderson, Thornton, Bestagno e Ndour, che sblocca e poi si ripete da 3 per il 5-2 al 2’30”, anche se spende il secondo fallo al 3’30”. Le difese prevalgono sugli attacchi, con Bestagno che allunga sul 9-4 a metà periodo. Bologna si riavvicina sul 9-8 al 6′ in un match ad elevato agonismo, con il tecnico alla panchina ospite e la tripla di Madera che riscavano sul 13-8 al 7’30”. L’Umana Reyer concede qualche tiro aperto e la Virtus ne approfitta per riavvicinarsi e, dopo un canestro di Thornton e due liberi di Bestagno pareggia nell’ultima azione del periodo sul 17-17. L’avvio di seconda frazione è contrassegnato dall’intensità di Smorto, dalla tripla di Carangelo e dal canestro del 22-17 di Anderson all’11’30”. Ancora Anderson mantiene il +5 (24-19) al 13′, anche se fino al 17′, segue un break di 2-10, con il sorpasso bolognese fino al 26-29, in un parziale in cui per le orogranata segna solo Ndour, pescata però anche al terzo fallo. Dopo il time out di coach Mazzon arriva un 4/4 dalla lunetta di Anderson per il controsorpasso sul 30-32, ma anche il time out di coach Lardo sortisce gli effetti sperati, visto che all’intervallo lungo è 32-36.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un botta e risposta da 3 Thornton-Dojkic, poi Thornton si ripete per il 38-39 al 22’30”, prima di spendere il terzo fallo. Le squadre continuano ad affidarsi al tiro dall’arco, ma il punteggio rimane a lungo fermo, fino al sorpasso firmato Ndour al 24’30” (40-39). Il nuovo canestro di Dojkic, nell’azione seguente, sarà l’ultimo vantaggio bolognese, perché l’Umana Reyer, dopo i 3 falli spesi nei primi 3′ del quarto, alza il livello difensivo senza commettere più infrazioni e mostra la giusta lucidità in attacco. Dal 40-41 si arriva così, al 28′, sul 51-41 che poi verrà confermato anche all’ultimo intervallo. Pasa inaugura l’ultimo periodo, ma è un fuoco di paglia, perché risponde Thornton, poi Madera fa la voce grossa in difesa e segna su assist di Bestagno il 55-43 al 32′. Il time out bolognese non cambia l’inerzia: l’Umana Reyer è più reattiva e allunga sul 59-45 al 34′ e, dopo il canestro di Zandalasini, fino al 69-47 al 37’30”. Il nuovo time out ospite ha quindi solo l’effetto di riuscire a limare almeno sotto i 20 punti il ritardo di Gara1, che si chiude 69-51.

Parziali: 17-17; 32-36; 51-41

Umana Reyer: Bestagno 11, Carangelo 10, Thornton 11, Anderson 16, Madera 8, Carraro ne, Smorto, Attura, Penna ne, Ndour 13. All. Mazzon.

Virtus Segafredo: Sagerer 3, Pasa 6, Tassinari 2, Barberis, Laterza, Dojkic 21, Battisodo, Turner 10, Zandalasini 6, Cinili 3. All. Lardo.