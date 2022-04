Reyer femminile con una marcia in più: Empoli ko 72-56

L’Umana Reyer chiude la regular season con una giornata d’anticipo, prima di trasferirsi in Francia per le Final Four di EuroCup Women, e conserva il secondo miglior quoziente vittorie grazie al 72-56 con Empoli.

Primo tempo

Con Pan sempre ferma, nelle rotazioni delle straniere resta fuori Anderson e partono in quintetto Carangelo, Smorto, Thornton, Ndour e Petronyte. Ci vuole un minuto e mezzo per sbloccare il punteggio, con il botta e risposta da 3 Rembisszewska-Carangelo per il 3-3 al 2′, poi Empoli riesce a mantenersi leggermente avanti fino al 5-7 del 3’30”. Il primo allungo orogranata porta al 12-7 di Thornton a metà periodo, anche se poi l’Umana Reyer abbassa leggermente l’intensità e le ospiti approfittano dei soli 6 punti segnati dalle orogranata nella seconda metà di quarto per chiudere avanti 18-19 al 10′. Empoli arriva anche a +4 (20-24 all’11’30”) in avvio di secondo quarto, ma a quel punto l’Umana Reyer inizia veramente a giocare, con anche grande intensità difensiva, costringendo la panchina ospite al time out a metà quarto sul 33-27 trascinato da Ndour in un parziale di 13-3. L’interruzione non cambia l’inerzia, tant’è che arriva una nuova interruzione empolese dopo l’ulteriore 6-0 con Attura sugli scudi. Dal 39-27 del 17′, si arriva comunque al 46-27 di fine primo tempo, con le toscane a secco per 6′ e spazio in campo anche per la giovane orogranata Anita Carraro.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi riparte decisamente meglio Empoli, con l’Umana Reyer che si accontenta di tiri da 3 (0/6) senza però smuovere il punteggio. Nella prima metà di terzo quarto arriva allora uno 0-10 per il 46-37. I primi punti arrivano subito dopo la metà del quarto con i liberi di Bestagno, che poi si ripete col canestro del 50-39 al 26′. Empoli rimane in fiducia, ma spende il bonus al 27’30” e le orogranata ne approfittano per ritrovare con Madera (due liberi e un canestro) il 54-42 al 30′. L’ultimo periodo inizia con una Carangelo in gran spolvero, che firma da sola il 59-42 al 31’30”, poi 5 di Smorto valgono il 64-42 a metà periodo e la tripla di Madera il 67-44 al 36′. L’Umana Reyer si ferma a quota 72 con la tripla di Attura, con le ospiti che possono limare negli ultimi due minuti fino al 72-56.

Parziali: 18-19; 46-27; 54-42

Umana Reyer: Bestagno 8, Carangelo 13, Thornton 8, Petronyte 5, Madera 9, Carraro, Smorto 7, Attura 9, Penna, Ndour 13. All. Mazzon.

Scotti: Casini 3, Ruffini 5, Stoichkova 14, Aramini 2, Baldelli 3, Williams 4, Manetti 4, Narviciute 5, Antonini 3, Rembiszewska 13. All. Cioni.