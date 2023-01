Risoluzione consensuale del contratto con Yankuba Sima, e stasera tocca alle ragazze

L'Umana Reyer comunica che è stato trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Yankuba Sima, data l'esplicita volontà del giocatore di cambiare squadra, con una formula che soddisfa entrambe le parti. Il Club orogranata ringrazia Yankuba per la sua professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Per quanto riguarda le donne, appuntamento imperdibile per le nostre ragazze che affronteranno la Dinamo Banco di Sardegna Sassari nel ritorno del Round 1 dei PlayOff di Eurocup Women. Palla a due giovedì 12 gennaio alle ore 19.30 al Taliercio. Le dichiarazione della capitana Francesca Pan: «Sicuramente non sarà una partita semplice, Sassari ha dimostrato e sta continuando a dimostrare sia in Eurocup che in campionato di essere una squadra forte, arriveranno a Venezia agguerrite e noi dovremo essere pronte. Giovedì a noi non basterà solo vincere ma vincere con uno scarto di 8 punti o più, quindi dobbiamo entrare concentrate e giocare 40’ con la stessa intensità che abbiamo avuto nell’ultimo quarto all'andata. Dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte sia a Sassari che a Campobasso. Ci aspetta una grande battaglia quindi spero di vedere il nostro pubblico numeroso e pronto a sostenerci per questa partita che è fondamentale per il passaggio del turno di Eurocup».