La Reyer femminile Under 15 alle finali nazionali

La formazione dell’under 15 dopo la vittoria dell’andata nel campo avversario, ha ospitato la gara di ritorno contro Moncalieri valida per la qualificazione alle finali.

Le ragazze reyerine disputano un’altra partita strepitosa e vincono con un netto divario di 102 a 40. La partita sin dall’inizio si mette sui giusti binari con una partenza schiacciante a suon di contropiedi e palle rubate. Poi il ritmo si abbassa e anche le nostre ragazze si spengono un po’, ma una volta rientrate dagli spogliatoi riprendono la carica e mettono in cassaforte una bella vittoria arricchita anche da una buona presenza di pubblico e da un clima di assoluto rispetto anche tra le due società, testimoniato anche dal banchetto finale organizzato dai genitori.

All’interno della partita si è vista una squadra compatta e ben organizzata che ha cercato di variare le soluzioni e cercato di tirare le somme degli intensi allenamenti svolti nelle settimane. Ora la testa è già verso le finali che si terranno in Friuli Venezia Giulia dal 29 maggio al 4 luglio, finalmente si potrà vivere il clima di questo evento che per le ragazze del settore giovanile è sicuramente unico per confrontarsi con le migliori squadre di Italia.