La Reyer femminile prepara il match contro Valencia: «Gara dove farà la differenza l'esperienza»

Coach Andrea Mazzon ha presentato ai nostri microfoni la gara d’andata dei quarti di finale di Eurocup Women che vedrà l’Umana Reyer sfidare Valencia Basket. La partita è in programma martedì 15 marzo alle 19.30 al Palasport Taliercio.

«Molte giocatrici hanno giocato già con questo sistema della differenza canestri, per alcune, come Thornton, è la prima volta, le ragazze più giovani come Madera e Smorto più che altro l’hanno visto. Queste sono partite che premiano le giocatrici più esperte, che sanno come gestirsi in 80 minuti: questa è innanzitutto una cosa che farà una grandissima differenza. L’altro aspetto fondamentale è la capacità delle lunghe di essere pronte ad aiutare in tante situazioni di uno contro uno e di pick and roll. Ci servirà quindi un grande lavoro delle lunghe anche a marcare delle esterne che si spostano nella posizione di 4. È allora chiaro che se la difesa sarà quella dell’ultima partita di Sesto San Giovanni, dove abbiamo fatto molta fatica su alcune giocatrici, sarà molto complicato. Se invece la difesa sarà quella di Mosca, abbiamo qualche possibilità di passare il turno. È evidente che giochiamo contro una squadra molto forte, ma siccome stiamo superando i limiti in molte situazioni, potrebbe essere anche che le ragazze ci diano delle soddisfazioni».