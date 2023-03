Una Reyer perfetta centra il matematico passaggio del turno

L'Umana Reyer centra il matematico passaggio del turno alla ripresa della 7Days EuroCup, aggiudicandosi nettamente (90-64), al termine di una gara quasi perfetta, il derby con la Germani Brescia.

Oltre a Spissu, a referto ma non utilizzabile per l'infortunio alla caviglia di Sassari, è out anche Bramos, bloccato da un colpo di frusta in allenamento. Gli orogranata partono così con Granger, Moraschini, Parks, Willis e Watt, difendendo inizialmente il ferro con le stoppate di Watt e Parks, sbloccando con il centro dopo quasi 2' e poi allungando progressivamente fino al 15-2 del 5'30” grazie a un'ottima difesa, che permette anche di correre in contropiede sui recuperi. Il primo canestro su azione di Brescia arriva al 6' con Della Valle, che apre una serie di triple per il 21-16 all'8'. Watt si conferma in ottima serata, ma anche l'impatto di Petrucelli è molto positivo e al primo intervallo è 25-21.

Si segna poco, in avvio di secondo quarto, con l'Umana Reyer che prova a riallungare (30-22 al 13'), anche se a metà periodo Brescia raggiunge la parità a 30. Gli orogranata hanno però un'ottima reazione, portando prima Gabriel e poi Odiase a raggiungere Moss e Ray a quota 3 falli, costruendo giocate con ottima circolazione e buona finalizzazione dai vari De Nicolao, Parks e Watt, di nuovo grande protagonista anche con l'assist finale che permette a Brooks di chiudere sulla sirena dell'intervallo lungo ritrovando il massimo vantaggio: 47-34.

L'inerzia orogranata continua anche nel secondo tempo, con un approccio perfetto fin dalle prime giocate. La panchina della Germani è costretta al time out dopo soli 3' sul 54-36, ma subito dopo gli ospiti spendono il bonus, con Willis che dalla lunetta firma il +20, poi Parks (da 3 e in contropiede dopo una gran stoppata di Watt) arrotonda sul 61-36 al 24'30”. L'Umana Reyer continua a far circolare palla alla perfezione e al 26' è 65-39. Brescia ha un sussulto (65-46 al 27'), ma gli orogranata ristabiliscono subito le distanze con Tessitori protagonista (72-46 al 29'30”) poi la tripla finale di Moraschini chiude il terzo quarto sul 75-48.

Il trascinatore nel +30 (80-50 al 31') è Ray, che mette il match definitivamente in ghiacciaia, con l'Umana Reyer che comunque non molla di un centimetro in difesa e risponde colpo su colpo agli ultimi tentativi ospiti di limare quanto meno il ritardo. Al time out televisivo di metà quarto si arriva sull'86-57 e alla ripresa del gioco c'è spazio anche per Chillo, mentre è Moraschini a firmare il +31 (88-57) pur non completando l'and one. Al 36'30", sull'uscita per 5 falli di Ray, Spahija schiera anche il giovane Chapelli infine si arriva alla sirena del 40' sul 90-64.

Parziali: 25-21; 47-34; 75-48

Umana Reyer: Spissu ne, Tessitori 6, Parks 9, Ray 9, Moraschini 10, De Nicolao 9, Granger 5, Chillo, Brooks 4, Willis 16, Chapelli, Watt 22. All. Spahija.

Germani: Gabriel 5, Massinburg 6, Nikolic, Della Valle 14, Petrucelli 12, Cobbins 2, Odiase 8, Burns 5, Laquintana 2, Cournooh 6, Moss, Akele 4. All. Magro.