La Reyer si ferma ancora una volta nel finale: Givova Scafati vince per 89-85

Ancora un finale in volata amaro per l'Umana Reyer: in un match tiratissimo, la Givova Scafati la spunta per 89-85.

Primo tempo

Moraschini, colpito da un attacco influenzale, è a referto per onor di firma e partono in quintetto Spissu, Granger, Parks, Willis e Watt. L'inizio vede le squadre partire con ritmi bassi. L'Umana Reyer cerca i lunghi e, sul primo vantaggio (4-6 al 2'30”), porta a casa anche il secondo fallo di Thompson. Scafati reagisce con due triple (10-6 al 3'30”), ma gli orogranata continuano il piano partita e infilano, grazie anche a buone letture e aiuti in difesa, un parziale di 0-10 per il 10-16 al 6'. Il crescendo porta tre volte al +7, anche se la tripla finale dell'esordiente Hannah fissa il punteggio sul 19-23 al 10'. Con in campo i giocatori usciti dalla panchina, l'Umana Reyer continua ad appoggiare nel pitturato, ma fa fatica in attacco, tant'è che coach De Raffaele chiama subito un time out e la Givova impatta a quota 25 al 13'. La fiammata orogranata è la risposta per il 25-29 al 13'30”, ma il match rimane in assoluto equilibrio. Scafati si conferma assai precisa dall'arco, ma nessuna delle due squadre riesce a mettere le mani sull'inerzia fino al 18'. L'antisportivo di Willis spiana infatti la strada al +6 dei padroni di casa, con l'Umana Reyer che comunque non molla e rientra negli spogliatoi sul 44-40.

Secondo tempo

Scafati apre il secondo tempo con la tripla di Stone del 47-40: è 9/18 dall'arco per Scafati, che però dipende molto dalle percentuali nel tiro da 3, così l'Umana Reyer, continuando a giocare con pazienza palla dentro e facendosi sentire anche a rimbalzo offensivo passa avanti al 22'30” (47-49), trovando anche i terzi falli di Rossato e Okoye e il bonus della Givova al 24'30”. A metà quarto è comunque parità a 52, con Scafati che poi ritrova la mira da 3 dopo un periodo di appannamento nel tiro pesante e prova l'allungo sul 64-59 al 29'. Negli ultimi due minuti di periodo, però, gli orogranata trovano un super Parks, che, con 9 punti di fila, permette di chiudere il quarto sul 64-63. È Scafati a essere costretta al time out dopo nemmeno un minuti in avvio di ultimo quarto dopo la tripla di Bramos su rimbalzo offensivo di Brooks e l'invenzione di De Nicolao in contropiede per la schiacciata di Watt del 64-68. Si alza l'intensità agonistica e dei contatti e l'Umana Reyer tocca il 67-72 al 33'30”, ma di nuovo le triple permettono alla Givova di rimettere la freccia (73-72 al 34'30”), anche se pure Spissu (prima di essere punito con un tecnico), Bramos e Granger rispondono da 3 ed è 76-81 al 36'30”. Non è però ancora finita: al 38'30” è di nuovo avanti Scafati (84-83) e, dopo una palla persa orogranata, al 39' è time out veneziano prima dei liberi di Hannah dell'86-83. Granger trova due rapidi (86-85), sbaglia Hannah, sbaglia Parks e, a -6”, Watt ferma con un fallo Stone. Il primo errore in lunetta della serata delle due squadre porta lo score sull'87-85, con time out di coach De Raffaele: la tripla di Bramos accarezza però solo l'esterno della retina, poi il fallo subito da Okoye con tre decimi da giocare serve solo per sigillare il finale sull'89-85.

Parziali: 19-23; 44-40; 64-63

Givova: Stone 4, Okoye 25, Caiazza ne, Mian, Hannah 16, Pinkins 18, De Laurentiis ne, Rossato 15, Imbrò, Thompson 4, Tchintcharauli ne, Logan 7. All. Caja.

Umana Reyer: Spissu 11, Tessitori 4, Parks 16, Freeman 2, Bramos 9, Moraschini ne, De Nicolao, Granger 13, Chillo ne, Brooks 2, Willis 10, Watt 18. All. De Raffaele.