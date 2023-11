La Reyer doma anche la Happy Casa Brindisi e tiene il primo posto in campionato

Mostrando una grande solidità mentale, l'Umana Reyer riprende subito la marcia in campionato e mantiene il primo posto grazie al successo per 79-71 contro una mai doma Happy Casa Brindisi. Gli orogranata trovano diversi protagonisti nel corso del match: da un Simms perfetto (12 punti con 4/4 da 2 e 1/1 da 3) nel primo tempo, al top scorer Tucker (non bastano per fermarlo gli 8 falli spesi su di lui, autore di un 10/10 dalla lunetta), dalle fiammate di Brown jr. al contributo di tutti quando chiamati in causa.

Primo tempo

Rientra tra i 12 Brooks, con il solo Parks fuori per infortunio, con la conferma dello starting five delle ultime apparizioni. Fino al 4', c'è grande equilibrio, con sorpassi e controsorpassi (massimi margini 5-3 per gli orogranata al 2' e 5-9 per Brindisi al 2'30”). Coach Spahija chiama però time out sul 12-13, perché l'ottima circolazione offensiva non trova altrettanta intensità in difesa. Gli ospiti continuano in ogni caso ad approfittarne, volando fino al 12-22 al 6', che scuote l'Umana Reyer, con un break di 7-0 in meno di 1'30” per il -3, che viene confermato al primo intervallo: 21-24. Anche la prima metà di secondo quarto è all'insegna dell'equilibrio, anche se si nota più concentrazione difensiva degli orogranata, che a poco a poco spostano l'inerzia dalla propria parte. Dal 31-34 al 14'30” si passa così in 3' al 41-34 e il break dell'Umana Reyer continua anche dopo il time out pugliese. Si arriva quindi all'ultimo possesso sul 48-36, che Brindisi lima parzialmente dalla lunetta sul 48-38.

Secondo tempo

Fin dal rientro negli spogliatoi si capisce che l'Happy Casa non ha nessuna intenzione di mollare, in particolare con le triple: dal 52-42 del 21'30”, si arriva in poco più di un minuto al 52-51 con pronto time out di coach Spahija. Un paio di invenzioni di Tucker sembrano ridare ossigeno (57-51 al 24'30”), ma l'attacco orogranata non trova fluidità e Brindisi si riporta così avanti sul 57-58 al 26'30”, mantenendo un punto di vantaggio anche al 30': 59-60. In avvio di ultimo quarto è capitan De Nicolao, con due canestri consecutivi, a provare a indirizzare il match, ma l'Umana Reyer non riesce a scavare più di 5 punti tra sé e gli avversari (70-65 al 34'). La difesa però si fa pressoché perfetta, con un nuovo time out della panchina orogranata a fronte dell'unico calo nella metà campo amica, che dà l'ultima illusione a Brindisi (74-71 al 36'30”). La tripla di Brown jr. alla ripresa del gioco resterà infatti a lungo l'ultimo canestro del match, con i pugliesi che non troveranno più la via del canestro fino al 79-71 alla sirena finale.

La prossima giornata prevede per l'Umana Reyer il big match sul campo dei campioni d'Italia di Milano, domenica 19 alle 18.15. Prima, mercoledì 15 alle 18, gli orogranata sono attesi dalla trasferta di EuroCup sul campo del Wolves Vilnius.

Parziali: 21-24; 48-38; 59-60

Umana Reyer: Spissu 10, Tessitori 4, Casarin, De Nicolao 4, O'Connell 2, Janelidze ne, Brooks 2, Simms 14, Wiltjer 7, Iannuzzi ne, Brown jr. 15, Tucker 211. All. Spahija.

Happy Casa: Morris 2, Mitchell 2, Malaventura ne, Buttiglione ne, Guadalupi ne, Sneed 21, Laszewski 15, Riismaa 15, Seck, Lombardi 4, Bayehe 9, Kyzlink 3. All. Sakota.