Quarta trasferta in otto giorni, la Reyer mercoledì a Lubiana

Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni la trasferta di 7DAYS Eurocup a Lubiana in programma all’Arena Stozice con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Eleven Sports. L’Olimpia è una squadra in gran forma: ha vinto le ultime 10 partite internazionali e complessivamente ha un record di 14-2 nelle ultime 16 gare.

«Lubiana per noi sarà la quarta trasferta consecutiva in otto giorni, la chiave principale sarà distribuire le energie fisiche. Avremo bisogno dell’apporto di tutti, specialmente per limitare il contropiede della squadra slovena. Ferrell, Pullen, Blazic e Dragic (56 punti di media cumulativi) rappresentano un backcourt di primissimo livello tanto è vero che Lubiana è in striscia aperta di 10 vittorie consecutive, tra campionato e coppa, e ha prodotto 93 punti di media nelle ultime 6 gare disputate. Tra le chiavi decisive del match ci sarà anche la nostra capacità di controllare i rimbalzi, per provare a giocare più possessi degli avversari. Ritengo infine personalmente che Muric (ala forte) sia uno dei giocatori più incisivi del girone, capace di tanto di colpire da tre punti quanto di correre in campo aperto».