La squadra maschile della Reyer in visita alla Madonna della Salute

Giovedì mattina il gruppo orogranata della prima squadra maschile si è recato al santuario mariano nel rinnovo dell’omaggio alla Vergine Mesopanditissa.

Oggi la Reyer maschile

Giocatori e staff dell’Umana Reyer maschile hanno dunque bissato la visita di ieri della prima squadra femminile, unendosi ai tanti Veneziani che hanno raggiunto la Basilica, eretta come ex voto dedicato alla Madonna per la liberazione dalla peste che tra il 1630 e il 1631 decimò la popolazione della città lagunare. Con devozione, oltre ad essersi raccolto in preghiera, il gruppo orogranata ha assistito alla messa celebrata all’altare e ha acceso diversi ceri votivi in omaggio alla Vergine.