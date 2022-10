La Reyer chiamata alla sfida con Milano, De Raffaele: «Sfruttiamo il fattore campo»

Coach De Raffaele racconta la sfida contro Milano di questa sera delle 18.10. La partita sarà trasmessa sul canale Nove del digitale e su Eleven Sports.

Per il coach sfida delicatissima, da sfruttare il fattoer "campo": «Credo che Milano abbia bisogno di poche presentazioni, è una squadra di altissimo livello in tutta la sua completezza, sia per il campionato che per l’Eurolega, come sta dimostrando il cammino che sta facendo. Indicare qualche giocatore mi sembra riduttivo per tutti gli altri: credo che da parte nostra sia necessario assolutamente, proprio per il fatto di affrontare una squadra di altissimo livello, alzare il livello fisico della competizione, perché l’impatto fisico sarà sicuramente importante, e sfruttare anche il fatto di giocare in casa, cercando anche di essere supportati e trascinare anche il nostro pubblico. Sappiamo che è un avversario di grandissimo livello, ma questo deve essere un grande stimolo per tutti e una sfida da affrontare da parte di tutti».