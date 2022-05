Vince Milano: la Reyer chiude la regular season al quinto posto

L’Umana Reyer interrompe a 7 partite la striscia di vittorie, battuta nell’ultimo turno di regular season 69-74 al Taliercio dall’AX Armani Exchange Milano, e chiude così la regular season al quinto posto per la classifica avulsa con Tortona che sarà l’avversaria nel primo turno playoff.

Primo tempo

Non recuperano dai rispettivi acciacchi Stone e Daye, c’è invece Theodore, che parte in quintetto con Tonut, Bramos, Brooks e Watt. Il punteggio inizialmente è basso, ma per merito delle difese. Sblocca così Shields, poi l’Umana Reyer passa avanti al 2’30” (4-2) con Watt e Bramos. Il match resta in assoluto equilibrio (7-8) fino a metà quarto, con la tripla di Bramos del 7-6 al 4’30”, poi il 6-0 firmato dalla schiacciata di Watt, il canestro di Brooks e in contropiede di Tonut per il time out milanese sul 13-8 al 6’30”. Gli orogranata continuano ad aggredire in difesa e a correre in contropiede, trovando anche la nuova tripla di Bramos per il 16-10 al 7’30”, mentre il periodo finisce 16-13. L’Umana Reyer tocca il +8 in avvio di secondo periodo, con il gioco da 4 non completato da Vitali e il 2/2 di Morgan dalla lunetta (21-13). Milano, con Hines e Baldasso in evidenza, risponde con un parziale di 0-9 per il controsorpasso (21-22) al 13′. In questo caso è coach De Raffaele a chiamare time out e gli orogranata si riportano subito avanti dalla lunetta con Morgan e, dopo il bonus ospite, allungano sempre ai liberi con Watt e Vitali: 27-22 al 14’30”.Shields prova a tenere in piedi Milano, ma l’Umana Reyer riesce a far girare alla perfezione palla, con la schiacciata di Watt su contropiede Theodore-Tonut come esempio perfetto. Al 17′ si aggiunge anche la tripla di Mazzola ed è 34-24, poi è Theodore a farsi sentire anche al tiro (37-26 al 17’30”), mentre Watt fa la voce grossa a rimbalzo offensivo, con un botta e risposta ripetuto con Shields, che chiude il primo tempo sul 41-32.

Secondo tempo

Nonostante il primo canestro della ripresa sia di Shields, l’Umana Reyer risponde con l’and one di Watt e poi torna a +11 (47-36) al 22′ con l’ennesima circolazione perfetta di palla conclusa dalla tripla di Bramos che porta al time out ospite. Gli orogranata aggiornano anche a +12 (50-38) il massimo margine con la tripla di Vitali al 24’30”, con il numero 31 che si ripete dall’arco per il 53-42 al 26′. A questo punto, però, comincia ad affiorare un po’ di stanchezza, con Milano che alza l’intensità e lima punto su punto. Fino al 28’30” per l’Umana Reyer arrivano solo due liberi di Watt ed è così 55-52, poi, sempre dalla lunetta, segna De Nicolao sul tecnico alla panchina ospite e Morgan dopo un rimbalzo offensivo, ma all’ultimo intervallo è comunque 58-54. Tonut firma il 60-54 in apertura di ultimo periodo, ma l’AX pareggia a quota 60 al 32′. L’Umana Reyer torna in vantaggio con Watt, ma sarà l’ultima volta. Riccida 3 firma il sorpasso sul 62-63 al 33’30”, con gli orogranata che si affidano con scarsa fortuna al tiro da 3 e vanno sotto 62-71 al 36’30”. Una tripla di Bramos prova a tenere accesa la fiammella della speranza (65-71) al 37′, poi Brooks rifà -6 (67-73) a 100” dalla sirena. Theodore sfiora l’and one, realizzando comunque i due liberi del 69-73 al 39′, ma gli ultimi attacchi orogranata non vanno a segno e Shields così chiude i conti con il libero del 69-74.