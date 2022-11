Altra vittoria convincente della Reyer: Napoli battuto 82-71

L’Umana Reyer arriva alla sosta per gli impegni delle Nazionali sull’onda della convincente vittoria per 82-71 sulla Gevi Napoli, frutto di un ottimo gioco di squadra (19 assist), con Watt (doppia doppia e 29 di valutazione) sugli scudi, ma un contributo da parte di tutti i giocatori schierati sul parquet.

Primo tempo

Con il rientro di Parks, per la prima volta dall’inizio della stagione l’Umana Reyer ha tutti gli effettivi del roster a disposizione e, nella rotazione degli stranieri, resta fuori Sima. Parks esordisce ufficialmente a referto con la maglia orogranata in quintetto (con Granger, Freeman, Willis e Watt) e segnando i primi due punti della squadra. Il match inizia con percentuali basse al tiro, specie dalla lunga, per entrambe le squadre, che si rispondono colpo su colpo fino all’8-8 di metà quarto. Il primo allungo, con un break di 6-0, è degli orogranata (12-8 al 5’30”), che poi però si bloccano, subendo un controbreak di 0-10 fino al 12-18 a 19” dalla fine del primo quarto, che si chiude sul 15-18 con l’and one di Moraschini, che provoca anche il terzo fallo di Zerini. L’Umana Reyer prosegue il buon momento in avvio di secondo quarto, con Spissu prima a segno su ottimo passaggio di Watt e poi a sua volta autore dell’assist per la tripla dall’angolo di Chillo (primo tiro pesante a segno per gli orogranata nel match). Spissu prosegue con il libero per il tecnico alla panchina napoletana e con la tripla del 24-18 al 12’30”. Il break si chiude sul 12-0, ma, dal 24-22, gli orogranata ripartono portando a casa il terzo fallo anche di JaCorey Williams e allungano sul 30-22 con la schiacciata di Watt, primo in doppia cifra al 14’30”. Due volte la Gevi si mette a zona e due volte l’Umana Reyer la punisce da 3 (con Freeman e Granger) per il massimo vantaggio (38-29 al 18′), con Napoli che porta prima Bramos e poi Granger (tecnico) al terzo fallo, riavvicinandosi sul 38-33, anche se l’ultimo canestro dei primo tempo è il 40-33 di Tessitori.

Secondo tempo

JaCorey Williams è protagonista in avvio di secondo tempo per Napoli, che si riavvicina prima a -3 (42-39) al 22′ e, dopo la tripla di Spissu e il canestro di Watt, addirittura a -1 (47-46) al 24′. Gli orogranata hanno però il merito di sapersi riprendere subito, partendo dal canestro di Willis e proseguendo con un’infrazione di 24” provocata all’attacco napoletano anche grazie alla difesa di Watt su Michineau. È il segnale che l’inerzia è tornata in mano all’Umana Reyer, che riesce a imbrigliare l’attacco avversario per oltre 4′, con un parziale di 11-0 che la porta sul +12 (58-46) al 27’30”. Nel finale di periodo la Gevi ha una fiammata di 0-5 (60-53 al 29′), che coach De Raffaele prova subito a frenare con un time out. È però l’ultimo incredibile recupero di Bramos sul contropiede campano a sigillare il punteggio al 30′. Bramos prosegue il momento di grazia inaugurando l’ultimo periodo con la tripla del 63-53: Napoli prova ancora una volta a non arrendersi (65-58 al 31’30”) e stavolta è Tessitori il principale protagonista nella risposta dell’Umana Reyer, che aggiorna il massimo vantaggio al 34′: 72-58. JaCorey Williams e Howard sono gli ultimi ad arrendersi per Napoli (74-65 subito dopo metà quarto; 75-69 al 37′; 76-71 a 1’15” dalla sirena), ma è ancora Bramos, da 3, a chiudere virtualmente i giochi 11” dopo, con Granger che, allo scoccare del 39′, tutela il 79-71 portando a casa lo sfondamento di Michineau. Nell’ultimo minuto, così, c’è solo da aggiornare il punteggio: un libero di Granger e la penetrazione di Bramos lo fissano al 40′ sull’82-71.

Parziali: 15-18; 40-33; 60-53

Umana Reyer. Spissu 11, Tessitori 11, Parks 4, Freeman 10, Bramos 8, Moraschini 5, De Nicolao ne, Granger 4, Chillo 3, Brooks, Willis 5, Watt 21. All. De Raffaele.

Gevi: Zerini, Howard 19, Johnson 3, E. Williams, Michineau 14, Dellosto, Matera ne, Uglietti 3, J. Williams 19, Stewart 12, Zanotti 1, Grassi ne. All. Buscaglia.