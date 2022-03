L'imperativo in vista di Patrasso di coach Tucci: «Fermare i tiratori»

Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni la sfida di 7DAYS Eurocup contro i greci del Promitheas Patras in programma al Taliercio mercoledì 30 marzo alle 20.

«Patrasso nel girone di ritorno ha inserito due giocatori nuovi, per l’esattezza due tiratori, Simpson e Andric, che dovremo limitare da subito. Questi due innesti hanno alzato la loro pericolosità realizzativa e quindi la partita credo si deciderà nella nostra metà campo difensiva. Sotto canestro ci sarà da lavorare duro sui lunghi Grant, sempre in doppia cifra finora, e Hunt. Personalmente poi ritengo che Rogkavopoulos, vent’anni, ala di 204 cm, braccia lunghe, grande senso del canestro e 40% da 3 punti, sia uno dei giovani più interessanti dell’intera Eurocup. A noi il compito di impattare con lui, e più in generale la partita, con durezza fisica e senza risparmiare energie».

Sempre mercoledì, alle 19.15, andrà in scena anche la sfida della Reyer femminile contro Broni.