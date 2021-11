De Raffaele e la gara con Reggio Emilia: «Dobbiamo concentrarci su di noi per fare bene»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la partita tra Umana Reyer e Unahotels Reggio Emilia in programma domenica 7 novembre alle 18.00 al Palasport Taliercio.

«Reggio Emilia è una squadra per la quale nutriamo rispetto, sia per il club che per quello che sta facendo, soprattutto in Europa. Conosciamo la squadra, perché l’abbiamo già incontrata in Supercoppa, con quel modo di giocare con grande aggressività, con grande pressione. Però al di là del rispetto credo onestamente che questo sia un momento in cui dobbiamo più mettere attenzione su di noi, senza niente togliere agli avversari, e cercare di dare una continuità diversa all’interno della stessa partita, perché troppo spesso è già successo sia in campionato che in Coppa, che abbiamo passaggi a vuoto preoccupanti e che spesso incidono sul risultato di una partita che abbiamo la percezione di poter portare a casa».

Continua il coach: «Per noi sarà una partita molto importante, su questo non c’è dubbio, però l’attenzione deve essere messa alla ricerca di un equilibrio che come si è visto c’è soltanto a tratti, soltanto in alcune situazioni, e non per la lunghezza della partita. Se mi si chiede il perché, rispondo che credo ci siano vari motivi e non purtroppo una sola situazione. Al di là dei nuovi, ci sono le assenze, che sono importanti, oltre a quella di lunghissimo termine di Bramos, ma anche situazioni da dover esplicitare con un equilibrio che si palesa in questo momento solo in alcuni quintetti che sono in campo».