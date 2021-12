La Reyer stacca la spina: contro Sassari finisce 70-76

La prolungata amnesia offensiva dell’Umana Reyer nell’ultimo quarto e mezzo di gioco consente al Banco di Sardegna Sassari di rimontare dal massimo svantaggio ed espugnare così il Taliercio 70-76.

Primo tempo

Ancora non disponibile Daye, torna in quintetto Bramos (insieme a De Nicolao, Tonut, Brooks e Watt. Parte meglio Sassari (0-5 all’1’30”), con Tonut che sblocca gli orogranata da 3 e Watt impatta sul 5-5 al 2’30”. Robinson trascina il Banco sul 7-11 al 4’30”, ma a metà periodo arriva il secondo fallo di Mekowulu, così capitan Bramos impatta da 3 al 5’30” (11-11) e di nuovo dall’arco (14-14) al 7’. Il match continua ad elastico: 14-19 all’8’, poi, dal 17-22 all’8’30”, nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta arriva il 6-0 di Watt, Bramos, Sanders e Phillip per il 23-22 al primo intervallo. Il match resta in equilibrio fino al 27-27 del 13’30”, poi due liberi di Stone e le triple di Brooks e Vitali a cavallo di metà quarto costringono la panchina sarda al time out sul 35-27. Un possibile gioco da 4 di Sanders (non completato) vale comunque il +9 al 16’30”, margine poi ricostruito prima dai liberi di De Nicolao e poi dal canestro di Watt (42-33 al 18’30”). Sassari si affida a Kruslin, ma il primo tempo si chiude con il canestro di Brooks del 44-36.

Secondo tempo

Alla ripresa del gioco Sassari ha una fiammata che la riporta sul 44-42 al 21’30” e pronto time out di coach De Raffaele, da cui l’Umana Reyer esce bene, ripartendo dal buzzer beater da 3 di De Nicolao, poi è Brooks a ricostruire il +9 (51-42) al 23’30”, con time out questa volta sardo. Il Banco torna a segnare dopo oltre 3’, ma un 4/4 dalla lunetta di Watt riscrive il massimo vantaggio sul 55-44 al 25’30”. Dal 57-46 di Vitali al 26’, la partita cambia, anche se Phillip chiude comunque il quarto sul 59-50.

Sassari è sul 60-56 al 32’30”, con time out orogranata che stavolta però non interrompe l’inerzia. Dopo il libero di Phillip ne arrivano infatti altri due di Watt (62-56 al 33’) ma nessun canestro su azione, così Sassari mette la freccia sul 62-63 subito dopo metà periodo con la tripla di Logan e allunga fino al 62-70 al 38’. L’unico tiro a segno per gli orogranata è di Watt (64-70) a 106” dalla sirena, poi, dalla pronta risposta di Diop, la pressione dell’Umana Reyer procura una serie di liberi: un doppio 1/2 di Watt, con in mezzo il 2/2 di Tonut, vale il 68-72 a 19” dalla fine, Tonut risponde in sottomano ai liberi di Bendzius quando di secondi ne mancano 12” (70-74), ma dal recupero sulla rimessa sassarese arriva l’ennesimo errore da 3, così Burnell chiude dalla lunetta sul 70-76.