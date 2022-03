Oggi è il derby day, coach Mazzon: «Riedizione della finale scudetto, per noi grande occasione»

Coach Andrea Mazzon ha presentato il derby d’Italia in programma al Taliercio alle 19.30. Schio si presenta imbattuta in campionato e fresca di qualificazione alle Top8 di Eurolega. Le Campionesse d’Italia, reduci da quattro successi consecutivi fuori casa, saranno prive di Pan e Penna.

Le sue parole

«Il derby - spiega - è una riedizione della finale scudetto: è certamente una bella sensazione giocare partite di questo genere, perché porta le giocatrici a dare il massimo. Siamo consapevoli delle forze in campo, di tante cose, ma ci sono partite che trascendono ogni valutazione tecnica e sull’indubbia qualità della squadra avversaria. Sappiamo che loro sono imbattute e tra le migliori otto squadre d’Europa, quindi è una grandissima occasione per provare a fare tutto quello che ci può riuscire, dando il massimo e quindi anche andando ad attingere energie nascoste e tirando fuori tutto quello che abbiamo dentro. Questa sarà una cosa molto importante, indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. Credo che bisognerà alzare la testa nell’ultimo quarto, negli ultimi 5 minuti e poi preoccuparci della partita lì. L’importante sarà combattere e non lasciare nulla di facile a loro, avendo una concentrazione superiore alla media. Deve essere una partita simile a quella giocata a Mosca: non in termini tattici o tecnici, ma di concentrazione, perché ci serve quel tipo di concentrazione vista nelle ultime quattro trasferte. Partite come queste le vinci certo con l’impegno e la determinazione, però devi avere grande, grande testa».