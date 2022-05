Una partita a rincorrere: la Reyer concede gara3 a Tortona. De Nicolao: «Ce la faremo»

Sarà la Bertram Yachts Derthona a giocarsi il primo match ball per la semifinale in Gara4 di sabato al Taliercio. L’Umana Reyer è uscita infatti sconfitta 63-73 dalla prima partita dei playoff 2021/22 sul terreno amico, con la serie che adesso è sul 2-1 per i piemontesi.

Primo tempo

Roster e quintetti sono gli stessi delle due partite di Casale. «Parte meglio Tortona, con l’Umana Reyer che si sblocca al 2’30” con i liberi del 2-4, che poi segna anche il primo canestro orogranata dal campo, con il pareggio (6-6) trovato di nuovo dalla lunetta, questa volta da Theodore al 3’30”. Tre triple consecutive (due di Sanders e una di Wright) consentono l’allungo alla Bertram sull’8-16 al 5’30”, perché nel parziale l’Umana Reyer trova solo due punti con un’accelerazione di Theodore, di nuovo a segno anch per il 10-16 al 6′ dopo recupero su Sanders. Il -6 viene ribadito da Brooks al 6’30” (12-18), poi gli orogranata difendono bene, ma si bloccano in attacco e, anche per lo 0/4 dalla lunetta di Watt, il primo quarto si chiude sul 12-20. Il divario viene ricucito rapidamente in avvio di secondo periodo: Tonut, un libero di Cannon (sull’antisportivo di Cannon) e la tripla di Mazzola valgono il 18-20 all’11’. Coach De Raffaele chiama time out dopo una fase di gioco confuso su entrambi i fronti sul 18-24 al 13’30”, così come fa l’altro coach Ramondino al 16’30” dopo che Brooks con due canestri aveva riportato l’Umana Reyer a un solo possesso (22-24) a metà quarto. Alla ripresa del gioco, un libero di Theodore porta il punteggio sul 23-24, con il -1 che torna al 17’30” (25-26) grazie a De Nicolao. Derthona riprova l’allungo (25-30) al 18′, con l’Umana Reyer che sbaglia troppi liberi, ma si riavvicina a -3 (30-33) con Theodore e Brooks a 20” dall’intervallo lungo. Nell’ultima azione, però, la tripla di Daum chiude il primo tempo sul 30-36.

Secondo tempo

Dopo l’and-one di Daum che inaugura il secondo tempo portando il punteggio sul 30-39, l’Umana Reyer recupera numerosi palloni con le letture difensive, ma non li converte, così bisogna attendere il 22′ per il primo canestro (il 32-39 di Theodore). Daum segna anche da 3, per il primo vantaggio esterno in doppia cifra (32-42 al 22’30”) e, dopo il canestro di Tonut, Tortona è anche a +11 con i 3 liberi di Macura (34-45al 23’30”). Tonut e Theodore provano a dare la scossa (38-45 al 24’30”), ma l’Umana Reyer non riesce mai a riavvicinarsi a meno di tre possessi: 40-47 con Theodore subito dopo metà quarto, 42-50 con Brooks al 26′, 45-52 con la tripla di De Nicolao al 27’30”.Nell’ultimo minuto del periodo per gli orogranata arrivano tre liberi (uno di De Nicolao e due di Stone), con il quarto che si chiude infine sul 48-57. Il tema della partita non cambia neanche nell’ultimo quarto. L’Umana Reyer si affida con poca fortuna soprattutto al tiro da 3, sbagliando anche qualche libero di troppo, così al 31′ è 49-61 e al 33’30” 49-63. Brooks mette il primo canestro su azione degli orogranata quasi dopo 4′ (51-63) e si ripete con un buzzer beater da 8 metri al 35’30”, ma vale solo per il 54-66. Tortona aggiorna il massimo divario sul +16 (54-70) al 36’30”, poi c’è un sussulto d’orgoglio orogranata: un 6-0 firmato da Tonut (2/2 ai liberi), Watt (un libero sul quinto fallo di Cannon) e De Nicolao con la tripla del 60-70 al 37’30”. La Bertram però riesce a gestire bene e, dalla lunetta, prima chiude virtualmente i conti sul 60-72 al 39′ e poi, dopo la tripla di Stone del 63-72, definisce il punteggio finale: 63-73.

Interviste

La sensazione è che non giri bene: troppi liberi sbagliati, inesistenti i tiri da 3. Delusione a fine match per gli orogranata, poca la voglia di parlare da parte di tutti. De Nicolao cerca di regalare qualche sorriso e speranza ai tifosi rimasti ad attenderli ai cancelli: «Ce la faremo sabato» si lascia scappare. La speranza è che si recuperi la grinta dei giorni migliori.