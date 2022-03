Orogranata bene contro Tortona: 69-61 Reyer è il risultato finale

Importante vittoria in prospettiva playoff per l’Umana Reyer che piega al Taliercio la Bertram Tortona per 69-61.

Primo tempo

Senza Vitali, recuperati in extremis Theodore e Stone, rientra tra i 12 Cerella (fuori Echodas e Morgan nelle rotazioni degli stranieri) e partono in quintetto Theodore, Sanders, Tonut, Mazzola e Watt. Parte decisamente meglio Tortona (0-7 al 3’), con Sanders che sblocca gli orogranata al 3’30”. Il break dell’Umana Reyer arriva a 6-0 con Mazzola e Brooks per il 6-7 al 6’30”. Il match va avanti per un paio di minuti, tra pochi falli e basse percentuali dall’arco, con un elastico tra il -1 e il -3, con Bramos e un ottimo Brooks che tengono a contatto gli orogranata prima della tripla finale di Tonut che porta le squadre al primo intervallo in parità a quota 13. Brooks continua a farsi notare, prima con una stoppata su Cannon e, dopo il libero del sorpasso di Daye al 10’30” (14-13), con i passi provocati a Sanders e con il seguente assist per la tripla di De Nicolao del 17-13 all’11’, infine con il canestro del 19-13 all’11’30”. La Bertram rientra bene dal time out tornando a segnare dopo 4’ e impattando sul 19-19 al 13’30” con due triple consecutive. A cavallo di metà quarto rispondono Tonut da 3 e De Nicolao a rimbalzo offensivo (24-19). L’Umana Reyer continua a difendere forte e Watt schiaccia di nuovo il +6, propiziato da un recupero di Theodore, al 16’30” (26-20). Tortona torna a -3 (26-23) al 17’30” e nel finale due liberi di Stone e un canestro e un libero di Wright mandano le squadre negli spogliatoi sul 28-26.

Secondo tempo

Il secondo tempo comincia con la tripla di Brooks e poi un paio di recuperi che permettono a Tonut e Watt di scavare per il 37-28 al 22’. Tortina ha un sussulto (37-32 al 22’30”), ma l’inerzia resta orogranata, con un’ottima intesa Theodore (8 assist: saranno 10 a fine partita)-Watt e il centro protagonista nel break completato da Brooks con il 43-34 al 24’30” che costringe la panchina piemontese al time out. Gli orogranata mostrano più reattività e, pur con pazienza nella costruzione del gioco, alzano i ritmi, continuando a difendere con intensità. Così, dal 43-37 subito dopo metà quarto, arriva l’allungo con il 13-0 aperto e chiuso da Theodore e intervallato dalle triple di Brooks e Stone (2 volte). La Bertram torna a segnare dopo 4’30”, ma il quarto si chiude sul 56-39: un parziale di 28-13 in cui l’Umana Reyer segna in 10’ tanti punti quanto l’intero primo tempo mentre gli avversari si fermano per il terzo periodo a 13.

La partita sembra in controllo per gli orogranata fino al 32’, con Theodore e Brooks a segno per il 60-44, ma non basta il time out di coach De Raffaele dopo la tripla di Jamarr Sanders per impedire la reazione piemontese. È Macura il trascinatore di Tortona, in un break di 0-13 che riapre completamente il match sul 60-57 al 35’30”. L’Umana Reyer riparte dai liberi (1/2 di Bramos, 2/2 per tornare a muovere il punteggio dopo 3’30”). Watt firma poi il 65-57 al 37’, con Cain che prova a non mollare: due canestri di fila, con l’errore nell’and one del secondo, ed è 65-61 al 38’30”. Con la penetrazione di Theodore del 67-61 si entra nell’ultimo minuto: si lotta nell’area orogranata e l’Umana Reyer regge. I liberi di Bramos chiudono infine il match sul 69-61.