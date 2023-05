La Reyer stravince contro Treviso e si prende il quarto posto playoff

Un derby clamorosamente dominato contro la Nutribullet Treviso (107-73 il risultato finale) chiude la regular season dell'Umana Reyer, che affronterà i playoff scudetto come quarta testa di serie, avendo riguadagnato proprio nell'ultima giornata, per differenza canestri, il fattore campo con il Banco di Sardegna Sassari, che sarà l'avversaria nel primo turno della post season.

Primo tempo

Con il rientro di Watt, coach Spahija ha tutti gli effettivi a disposizione e conferma lo starting five con Granger, Bramos, Parks, Willis e Tessitori. L'equilibrio, in un match subito a ritmi altissimi. dura solo fino al 2-2, poi l'Umana Reyer allunga sul 7-2 all'1'30” e, dopo il tentativo di rientro degli ospiti sul 9-8 al 2'30”, sul 21-8 al 6' con la tripla di Bramos che chiude lo spettacolare contropiede nato da recupero di Parks e seguito dall'assist pallavolistico di Willis. Perché gli orogranata attaccano perfettamente, ma anche difendono forte e, nonostante l'efficacia iniziale del pressing trevigiano a tutto campo, sono poi sul 28-12 all'8'30” e 38-14 con il buzzer beater di Spissu da metà campo a chiudere i primi 10'. Treviso segna il primo canestro da 2 della partita all'11', ma la falsariga della partita è sempre la stessa: dominio dell'Umana Reyer, che costringe la panchina ospite al secondo time out al 13', dopo la risposta orogranata che porta il punteggio dal 43-24 al 49-24 in 44”. A metà del secondo quarto è addirittura 55-24, quindi, dal 59-30 al 17'30”, c'è un nuovo allungo fino al 64-30 al 18'30” e si rientra negli spogliatoi sul 68-32 con statistiche che parlano da sole: per l'Umana Reyer, nei primi 20', 18/30 da 2, 8/13 da 3 e 31-22 a rimbalzo, con una clamorosa valutazione di 86 contro i 19 degli avversari.

Secondo tempo

La pausa per l'intervallo lungo non cambia le cose: il secondo tempo si apre con il 70-32 di Parks, prima di un piccolo sussulto ospite che provoca il terzo fallo di Tessitori e Parks e poi permette a Treviso di ricucire parzialmente sul 72-45 al 24'. L'antisportivo di Ellis, che vale l'espulsione per il centro ospite, riporta subito la partita sui binari favorevoli agli orogranata che ritrovano facilmente il 78-45 poco prima di metà periodo. L'Umana Reyer tocca anche l'86-51 con Watt al 29' poi il quarto si chiude sull'86-54. Nell'ultimo periodo gli orogranata, pur giocando in scioltezza, mantengono la partita su binari di assoluto controllo fino al 40'. Da segnalare, nei 10' conclusivi, l'89-54 del top scorer Spissu in apertura e il 97-59 al 33' dello stesso playmaker. Quota 100 (a 61) viene toccata al 34'30” grazie alla tripla dell'appena entrato Chillo, che poi si ripete al 37' per il massimo vantaggio (107-66), prima di concedere a Treviso di limare parzialmente fino al 107-73 sulla sirena finale.

Parziali: 38-14; 68-32; 86-54

Umana Reyer: Spissu 16, Tessitori 10, Parks 8, Bramos 10, Moraschini, De Nicolao, Granger 10, Chillo 7, Brooks 14, Willis 9, Watt 14, Mokoka 9. All. Spahija.

Nutribullet: Banks 15, Iroegbu 17, Ellis 2, Zanelli 17, Jurkatamm 4, Vettori, Sorokas 8, Faggian 2, Scandiuzzi 8, Invernizzi, Jantunen, Simioni ne. All. Nicola.