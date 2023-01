Reyer-Trieste, De Raffaele: Partita da giocare con grande impatto fisico

Domenica 22 gennaio alle 17 il Palasport Taliercio ospiterà, nella prima giornata del girone di ritorno, il classico e storico derby del nord-est tra Umana Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste.

La Costantino Reyer e la Ginnastica Trieste duellano praticamente dalle origini della pallacanestro italiana: nel 1942 la Reyer vinse il suo primo scudetto scucendo il tricolore proprio dalla maglia dei triestini. Dal ritorno in Serie A di Trieste, nel 2018, le due formazioni si sono affrontate 11 volte tra campionato e Supercoppa con un bilancio di 8-3 per gli orogranata che hanno vinto (78-95 Watt 17, Willis 16, De Nicolao 14) anche la partita disputata nel girone d'andata. Sono diversi gli ex della sfida: Michele Ruzzier, Giovanni Vildera e Luca Campogrande da una parte e Jordan Parks dall'altra. Inoltre, Eugenio Dalmasson, ora club manager orogranata, ha allenato Trieste per 11 stagioni. Gli ospiti si presentano al Taliercio con 12 punti in classifica, ma con tre vittorie nelle ultime quattro partite e freschi del cambio di proprietà e della firma del lungo Emanuel Terry.

Coach Walter De Raffaele: «Troviamo una squadra come Trieste che arriva da due vittorie e quindi in un buon momento. Ha aggiunto, al di là dell’ultimo arrivato Terry, un giocatore che conosciamo bene come Ruzzier. Una squadra che è in salute, si basa molto sul talento dei propri esterni, soprattutto Gaines, Davis e ovviamente Bartley, il miglior realizzatore del campionato. Trieste ha grande propensione al rimbalzo, soprattutto in Spencer, con Ruzzier che ha dato certamente equilibrio alla squadra. Quindi sarà una partita da giocare soprattutto con grande impatto fisico, in cui la presenza a rimbalzo sui due lati del campo può permettere da una parte di controllare il loro ritmo e dall’altra di imporre il nostro, sarà un aspetto molto importante».

Info biglietti

Trib.Numerata:

Intero – 29,00 euro

Under 24 – 9,00 euro

Under 13 – 7,00 euro

Reyer Silver/Ladies – 18,00 euro

Settore 6 - Tifoseria in piedi - posto unico

Intero - 19,00€

Under 24 – 9,00 euro

Under 13 – 7,00 euro

Reyer Silver/Ladies – 13,00 euro

Punti vendita abilitati:

– Reyer Store del Taliercio, dalle 16.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì

– rivenditori autorizzati, lista QUI

– online