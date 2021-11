La Reyer sfida Ulm: «Abbiamo grande voglia di riscatto che metteremo in campo»

Dopo la sconfitta sul filo di lana con l'Happy Brindisi, maturata con il risultato di 81-80, la Reyer sfida domani l'Ulm. L’assistant coach Gianluca Tucci ha presentato ai nostri microfoni la sfida di 7Days Eurocup in programma a Ulm mercoledì 3 novembre alle 19.30. Diretta su Eleven Sports.

«Ulm è una squadra che fa della fisicità del quintetto base il proprio punto di forza. È guidata dal ritmo e dalle penetrazioni di Christon, play di stazza che abbiamo già incontrato nella competizione in passato. L’ atletismo è la caratteristica principale anche delle ali Jallow e Blossomgame, solidi rimbalzisti che sanno attaccare l’area in più modi. Nel ruolo di centro, il talento di Felicio assicura punti e pericolosità. Dalla panchina, giovane, entrano la coppia tedesca Guenther e Kepleisz, play e guardia veloci con ottimo tiro dalla distanza, e diversi lunghi dalle leve lunghe. Una nota particolare la merita Bretzel, lungo di 212 cm che sa segnare da 3pt. Le due partite di Eurocup di Ulm hanno mostrato dei momenti di grande aggressività, rimbalzi e di difesa tutto campo, ma anche dei cali di concentrazione, a noi il compito di tenere botta fisicamente dall’inizio per poi essere pronti a cercare continuità, soprattutto difensivamente per poter innescare il contropiede. Ancora le nostre condizioni fisiche ci impongono varianti tattiche per sopperire alle assenze, ma abbiamo una grande voglia di riscatto che metteremo in campo». Andrea De Nicolao e Martynas Echodas non partecipano alla trasferta in Germania a causa dei rispettivi problemi alla vista e di lombalgia acuta.