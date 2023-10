La Reyer non si ferma: contro Vanoli arriva il terzo successo

Mostrando grande cuore di fronte a una Vanoli Cremona che non ha mollato fino alla fine, l'Umana Reyer coglie la terza vittoria (79-76) in altrettanti turni di campionato. Ancora sugli scudi Simms (17+10 con 5/5 da 2 e 1/1 da 3), gli orogranata hanno però trovato un ottimo contributo nei possessi decisivi anche da Tucker e Brown jr, entrambi alla fine in doppia cifra.

Primo tempo

Coach Spahija recupera Spissu (in quintetto con Tucker, Parks, Simms e Tessitori) e Wiltjer (inserito dopo 3'30” del secondo quarto), con Janelidze in panchina e il solo O' Connell fuori dopo la scavigliata riportata contro Parigi. La prima metà di primo quarto è all'insegna dell'equilibrio, ma la panchina orogranata non è soddisfatta dall'atteggiamento difensivo e chiama time out sul 13-14 al 5'30”. La risposta è però quella giusta: 7-0 con due recuperi difensivi e time out cremonese dopo 1' sul 20-14, ma l'inerzia rimane veneziana e il periodo si chiude sul 28-19. La falsariga continua nel secondo quarto, con l'intensità difensiva orogranata (anche senza bisogno di spendere falli ben ben 13'!) che concede solo triple agli avversari. Così una grande stoppata di Casarin in recupero propizia il 33-21 al 12' e al 16'30” è anche 40-27, poi si torna in spogliatoio sul 43-33.

Secondo tempo

Fino alla metà del terzo quarto l'Umana Reyer mantiene il vantaggio in doppia cifra, anche se, dal 49-39 del 25'30” Cremona, con la zona, riesce a mettere in difficoltà l'attacco orogranata (che perde 5 palloni nel periodo) limando punto su punto, fino a pareggiare a quota 53 e chiudendo il terzo quarto sul 57-55. Coach Spahija si affida a un quintetto piccolo e ha buone risposte in un match che resta però in equilibrio. L'Umana Reyer sembra aver cambiato l'inerzia con il piccolo strappo per il 66-61 al 34'30”, poi si erge a protagonista Tucker, su entrambi i lati del campo, e arriva il 70-64 al 36'. La partita sembra indirizzata sul 75-67 al 37'30”, anche se gli ospiti hanno ancora la forza di tornare sul 75-73 al 38'30”. La tripla di Brown jr. a -28” riallunga sul 78-73, ma gli orogranata, che perdono Parks per 5 falli, pagano qualche errore di troppo dalla lunetta, concedendo ad Adrian il tentativo da 3 per l'overtime: la palla non entra e finisce 79-76. Prossimo appuntamento per l'Umana Reyer ancora al Taliercio, martedì sera in EuroCup contro l'Hapoel.