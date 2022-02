La Reyer non trova il successo in campionato: Varese vince e aggancia gli orogranata

Dopo i successi europei, l’Umana Reyer non riesce a riprendere la marcia anche in campionato. L’energia messa in campo permette infatti all’Openjobmetis Varese di espugnare il Taliercio 82-93 e operare l’aggancio in classifica.

Primo tempo

Senza Cerella (che sta seguendo il programma di recupero ed è in miglioramento), con Morgan alla ricerca della miglior condizione, l’altro straniero fuori nelle rotazioni è Sanders, con Theodore, Tonut, Vitali, Brooks e Watt in quintetto. Sblocca Watt, risponde Sorokas da 3 per il vantaggio varesino (2-3) che resterà a lungo l’unico per gli ospiti. L’Umana Reyer allunga infatti fino all’8-3 al 3′ e poi, difendendo ottimamente, sul 12-5 al 4′. Dal 14-7, però, l’attacco orogranata si blocca e Varese impatta a quota 14 al 6’30”. Stone torna a muovere il punteggio dopo 3′ per il 16-14 e si procede così punto a punto fino al finale, con il 20-21 ospite al 9′ e il 22-22 al primo intervallo breve. Il primo punto del secondo quarto arriva con un libero di Daye, ma Varese, trascinata da Keene e Ferrero, infila un parziale di 0-12 in poco più di un minuto per il 23-34 al 12′. L’Umana Reyer esce dal time out con il primo canestro dal campo del secondo quarto firmato da Theodore e, nonostante il pressing ospite a tutto campo, dal 25-36 arriva un 8-0 con Tonut grande protagonista per il 33-36 a metà quarto. La panchina lombarda chiama time out e l’Openjobmetis alla ripresa del gioco torna a +7 (33-40). Gli orogranata non riescono mai a scendere sotto i 6 punti di ritardo, pagando la scarsa mira dalla distanza (0/10 da 3 all’intervallo lungo), con anzi Keene che arriva a 21 punti personali per il 39-50 al rientro negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con un minibreak orogranata: 3/3 dalla lunetta di Theodore, poi Bramos sblocca l’Umana Reyer dall’arco con la prima tripla di squadra dell’incontro per il 45-50 al 21′. Varese, molto reattiva, soprattutto a rimbalzo offensivo, non si fa però intimorire e si riprende il +11 (45-56) al 23’30”. Tonut torna a segnare per l’Umana Reyer a metà quarto (47-56) ma Ferrero riscrive il massimo vantaggio esterno al 25’30” (47-61). Dal 49-63 al 26′, la tripla di Andrea De Nicolao, i liberi di Tonut e il canestro di Brooks costringono la panchina varesina al time out sul 56-63 al 27’30”. Il quintetto piccolo orogranata consente di limare ulteriormente fino a un possesso con Brooks e Tonut (60-63 al 28′). Varese risponde all’11-0 tornando sul 60-68 al 29′, anche se la tripla di Brooks chiude il quarto sul 63-68. Vene e Tonut si rispondono in avvio di ultimo quarto, con l’Umana Reyer sul 68-72 al 31’30”. Dopo il bonus consumato da Varese dopo nemmeno 2’30” e il canestro più libero di Watt che vale il 71-74, Tonut tocca il trentello con la tripla del nuovo -3 sul 74-77 al 33’30”. A metà quarto, però, è di nuovo 75-83 con time out di coach De Raffaele. È sempre Tonut a riprovare a ricucire, siglando l’80-85 al 37’30”, ma il time out varesino riporta gli ospiti in controllo: nel finale per l’Umana Reyer segna infatti solo una schiacciata Watt, mentre l’Openjobmetis chiude il match sull’82-93.