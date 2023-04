Quarto posto in classifica per la Reyer: decisiva la vittoria su Varese

Settimo sigillo per l'Umana Reyer, che batte nettamente l'Openjobmetis Varese (92-81) e conquista il quarto posto a due giornate dal termine della regular season.

Primo tempo

Confermate le indisponibilità di Watt e Mokoka e il quintetto con Granger, Bramos, Parks, Willis e Tessitori. Fin dalle prime giocate è chiaro il piano partita orogranata: cercare di attaccare il pitturato e, sull'altro fronte, impedire a Varese di correre. Un'idea che, ottimamente applicata sul parquet permette l'allungo dal 5-5 del 2' al 14-8 al 4'30”, con Parks in bella evidenza per punti segnati. Gli ospiti, che si affidano soprattutto al tiro da 3 come soluzione offensiva, trovano il primo vantaggio sul 14-16 al 6'30”, ma l'Umana Reyer riparte subito dalla tripla di Moraschini e chiude il prino quarto sul 23-18. Tessitori si conferma un rebus per la difesa lombarda trovando in avvio di secondo quarto anche la tripla del 26-18. Varese ricuce ancora una volta fino al 28-25 al 13', ma poi è costretta al time out sul 33-25 al 14'. Gli orogranata fanno circolare bene la palla e il buzzer beater di De Nicolao da 3 vale il 36-27 al 14'30”, poi sempre il vice capitano, in una partita in cui le giocate si fanno meno limpide, con la grande intensità e la voglia di lottare sotto le plance dell'Umana Reyer (ben 8 rimbalzi offensivi nel primo tempo), trova il 40-30 al 17'. Infine, solo una fiammata di Ross permette a Varese di rientrare negli spogliatoi sul 42-36.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con l'Umana Reyer che ristabilisce le distanze sul 48-36 al 22' con l'iniziale 6-0 in cui Tessitori segna, stoppa e fornisce assist e Parks si conferma in serata di grazia. Proprio una stoppata del centro orogranata dà il la all'azione più bella: un contropiede chiuso dalla schiacciata di Parks su alley-oop di Spissu per il 52-39 al 24'30” con time out ospite. A metà quarto, la tripla di Willis vale il 55-40, poi gli ospiti rispondono con un parziale di 0-8 per 55-48 al 26'30”. L'Umana Reyer riesce però a ritrovarsi subito, entra nell'ultimo minuto sul 61-50 trascinata da Willis e poi chiude nell'ultima azione con la combinazione De Nicolao-Brooks per il 63-53. Varese ci prova in avvio di ultimo quarto, riavvicinandosi sul 63-58 al 31', ma anche in questo caso la reazione orogranata è da grande squadra: in 2'30” arriva un 12-0 che ammazza la partita sul 75-58 al 33'30”. Il break continua dopo il time out ospite con la tripla di Tessitori per il 77-58: proprio con le triple Varese prova a non arrendersi, ma l'inerzia rimane comunque in controllo dell'Umana Reyer, che ritocca sul +20 al 36'30” con la tripla di Brooks dell'85-65 e sul +21 con quella di Tessitori al 38'. La partita non ha più nulla da dire, con i coach che concedono spazio a tutti i giocatori a referto, anche se vive qualche momento di tensione in occasione dell'espulsione di Brooks al 39'. Gli ospiti riescono quindi a limare qualcosa, ma finisce comunque 92-81.

Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese

Parziali: 23-18; 42-36; 63-53

Umana Reyer: Spissu 2, Tessitori 20, Parks 23, Ray, Bramos 9, Moraschini 7, A. De Nicolao 7, Granger 2, Chillo, Brooks 10, Willis 12. All. Spahija.

Openjobmetis: Ross 25, Woldetensae 6, G. De Nicolao 4, Librizzi 6, Virginio 3, Ferrero, Brown 17, Caruso 12, Owens 2, Johnson 6. All. Brase.