Reyer Venezia Femminile, in vendita i biglietti per il doppio impegno di Serie A1 ed EuroCup

La Umana Reyer Venezia femminile comunica, in un nota di stampa, che è aperta la vendita libera dei biglietti delle partite di EuroCup Women e Serie A1 in programma la prossima settimana.

I match nel dettaglio sono:

5° giornata di Eurocup Women: Umana Reyer Venezia – Lointek Gernika Bizkaia giovedì 8 dicembre ore 19.30.

11° giornata del campionato LBF Serie A1: Umana Reyer Venezia – Akronos Tech Moncalieri domenica 11 dicembre ore 18.00

Questi i prezzi:

Prezzi Intero – 10,00 euro

Under 24 – Ingresso gratuito

Il posto a sedere NON è numerato e per accedere al Palasport è possibile esibire il biglietto anche da smartphone. Si ricorda inoltre che per l’acquisto dei biglietti è utilizzabile il voucher di rimborso della stagione 2019-2020. All’interno del PalaTaliercio è in vigore un protocollo da rispettare per la sicurezza di tutti. Per accedere al Palasport Taliercio NON è obbligatorio indossare la mascherina.

Punti vendita abilitati:

– Reyer Store del Taliercio, dalle 16.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì (giovedì 3 novembre il Reyer Store rimarrà chiuso)

– rivenditori autorizzati, lista

– online sul sito di Vivaticket

Nella nota di stampa la Reyer Venezia fornisce anche i dettagli per i servizi navetta. Un servizio che nasce con lo scopo di agevolare la partecipazione di tutti gli appassionati provenienti dal centro storico.

Un servizio attivo grazie alla partnership con l’azienda Brusutti Trasporti e che sarà valido per tutta la stagione 2022-2023. Un servizio che sarà attivo da Piazzale Roma al Palasport Taliercio prima della partita e il percorso inverso al termine dell’incontro, da P.le Roma al Taliercio: 16.35 (prima corsa) e 17.15 (seconda e ultima corsa), con servizio in direzione contraria al termine della stessa.

Per la partita del 8/12 contro il Gernika le navette non sono previste.