Troppa Virtus per la Reyer, il cuore non basta: il finale è 68-83

La forza della Segafredo Virtus rende vana la prova di carattere dell'Umana Reyer, che prova fino alla fine a rientrare in partita, ma si deve arrendere 68-83.

Primo tempo

Senza Spissu, in quintetto partono Granger, Moraschini, Parks, Willis e Watt. Bologna si presenta con due triple, rispondono Moraschini e Watt (4-6 al 2'), ma, nonostante provino ad attaccare il ferro, gli orogranata faticano a scardinare la difesa ospite e al 4'30” coach Spahija è costretto al time out sul 5-12. Il break della Segafredo prosegue fino al 5-17 al 6'30”, l'Umana Reyer si riavvicina sul 10-17 al 7' con Watt e Granger, ma alla fine del quarto è 12-24. Anche nel secondo quarto gli orogranata faticano nella prima metà, trovando solo un canestro di Bramos, con Bologna che si porta sul 14-31 al 14'30”. L'attacco reyerino prova a coinvolgere soprattutto Watt, anche se la Virtus risponde colpo su colpo e anzi tocca anche il +18 (17-35 al 16'). Neli ultimi 3' del primo tempo, comunque, l'Umana Reyer riesce a cambiare parzialmente l'inerzia, con Granger, Watt e la tripla di Willis che limano sul 26-38, punteggio anche al rientro negli spogliatoi, non essendo stata sfruttata nell'ultimo secondo l'opportunità sul tecnico a Teodosic.

Secondo tempo

Alla ripresa del gioco l'Umana Reyer trova una fiammata con Willis e la schiacciata di Parks dopo la stoppata di Watt su Jaiteh ed è 30-38 al 21'.Dal -8, Bologna riprende però il largo con le triple di Teodosic e Mannion (34-49 al 23'30”) e poi con gli and-one, trascinata sempre di Mannion, la Virtus a metà quarto è sul 36-57. Coach Spahija consuma in rapida successione due time out per provare a fermare gli avversari, comunque sempre in controllo dell'inerzia, tant'è che arrivano sul 42-64 a 34” dalla fine del quarto sfruttando anche il tecnico a De Nicolao, che infine chiude il periodo sul 43-64. Con in campo cinque giocatori usciti dalla panchina, gli orogranata riescono a mettere in campo la giusta energia fin dalle prime giocate dell'ultimo quarto, con la tripla di Bramos e l'and-one di Ray (49-64), poi la tripla di Brooks vale il 52-66 al 31'30”. Il parziale della prima metà di periodo conclusivo dice 16-7 per l'Umana Reyer, con il buzzer beater da 3 di Ray che vale il 59-71 al 34'30” e la successiva infrazione di 24” provocata dalla difesa orogranata che costringe la panchina bolognese al time out e a rimettere in campo i vari Mannion, Belinelli e Teodosic. Ed è sempre il primo a dare la spallata finale al match, con gli orogranata che possono solo limare negli ultimi possessi dal 59-81 al 68-83.

Parziali: 12-24; 26-38; 43-64

Umana Reyer: Tessitori 2, Parks 9, Ray 6, Bramos 5, Moraschini 4, De Nicolao 1, Granger 11, Chillo ne, Brooks 9, Willis 8, Barbero ne, Watt 13. All. Spahija.

Segafredo Virtus: Mannion 27, Belinelli 10, Pajola, Bako 2, Jaiteh 14, Lundberg 9, Hackett 3, Menalo ne, Mickey, Weems 7, Teodosic 11, Abass. All. Scariolo.