Riccardo Moraschini è il primo rinforzo per la Reyer Venezia

Fuori anche Austin Daye, ultimo a lasciare Venezia dopo 5 stagioni e 224 partite giocate con la casacca orogranata, la Reyer ha annunciato il primo rinforzo in vista della stagione 2022/23. Si tratta di Riccardo Moraschini, guardia/ala di 194 centimetri di 31 anni, nato a Cento (Ferrara), ai box dallo scorso ottobre a causa di una squalifica di 12 mesi inflittagli dal Tribunale nazionale antidoping, al quale era seguita, nel mese di marzo, la separazione dall'Olimpia Milano.

In merito alla vicenda, Moraschini si era espresso in questi termini: «Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e speravo, non arrivasse. Il Tna ha deciso di accogliere la squalifica chiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto sta accadendo. Tengo a precisare che la stessa procura nazionale antidoping ha riconosciuto che la mia positività NON è dovuta ad un fatto intenzionale. Cioè hanno capito che non ho MAI assunto nulla volontariamente. Il tutto deriva da una contaminazione indiretta, ossia da contatto, con una persona che stava usando, senza che io ne fossi a conoscenza, uno spray cicatrizzante contenente la sostanza».

La carriera di Riccardo Moraschini

Moraschini, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dell’Olimpia Milano con cui nell’annata 2020/21 ha vinto SuperCoppa e Coppa Italia, raggiungendo le Final Four di Eurolega in cui ha giocato da protagonista. Con la Nazionale italiana, dopo la trafila delle giovanili (Under 16, 18 e 20), è entrato nel giro della rappresentativa maggiore fin dal 2012, partecipando ai Giochi del Mediterraneo 2013 a Mersin, conquistando con gli Azzurri il Preolimpico di Belgrado nel 2021 e partecipando così alle Olimpiadi di Tokyo.

Formatosi alla Virtus Bologna, con la cui maglia ha esordito in Serie A e nell’EuroChallenge nella stagione 2008/09, ha giocato anche a Biella e Sant’Antimo prima di trasferirsi alla Virtus Roma (disputando anche l’EuroCup) nel 2013/14. Dopo due stagioni in A2, a Mantova, è tornato in Serie A con la maglia di Trento nel 2016/17, raggiungendo la finale scudetto contro l’Umana Reyer, e dopo un altro anno a Mantova, ha giocato nel 2018/19 a Brindisi dove è stato eletto miglior italiano del campionato.

«Innanzitutto voglio ringraziare la Reyer, il presidente Federico Casarin e coach Walter De Raffaele per questa opportunità. - ha detto il nuovo innesto orogranata - Mi hanno subito fatto sentire importante e per me è gratificante che mi venga riconosciuto un valore che penso di avere. Sono contento finalmente che sia arrivata questa bella notizia, non vedevo l’ora. Ho il fuoco dentro e voglio rivivere l’adrenalina del campo e l’entusiasmo di far parte di una squadra. La Reyer è una società molto importante del campionato italiano, un Club ambizioso che è cresciuto tanto negli ultimi anni. Sono davvero felice!».