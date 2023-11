Rimonta della Reyer: orogranata vittoriosi anche in coppa

Un'incredibile rimonta col cuore, coronata nel finale di partita, consegna all'Umana Reyer la seconda vittoria in EuroCup. Nonostante gli orogranata si presentino senza l'infortunato Parks e l'influenzato Brooks, così come è out per influenza coach Spahija, mentre De Nicolao è a referto nonostante sia reduce da un forte attacco febbrile e Simms e Tessitori risentano ancora degli infortuni di Pistoia, il Cedevita Olimpija Lubiana, avanti fino a +13 e ancora a +11 a 6'30” dalla fine, con le rotazioni orogranata ulteriormente ridotte dalle uscite per falli e la necessità per coach Molin di schierare un quintetto forzato con giocatori fuori ruolo, esce alla fine sconfitto dal Taliercio 95-87. Con 6 giocatori in doppia cifra e tutti e 9 quelli scesi sul parquet a segno, pur meritando tutti gli elogi, una menzione particolare va a Brown jr., leader nei momenti decisivi e autore di 21 punti con 26 di valutazione. Degne di nota anche le prove di Spissu (10 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, per 18 di valutazione) e Tucker (19 punti, 6 rimbalzi e 21 di valutazione).

Primo tempo

L'inizio match, che gli orogranata affrontano con il quintetto delle ultime uscite (Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori) è a basso ritmo, con pochi punti e grande equilibrio (7-7) al time out televisivo di metà primo quarto. La partita si fa poi più dinamica e, dal 14-14 del 7', il primo tentativo di allungo è di Lubiana (14-18 al 7'30” con immediato time out di coach Molin) e, sfruttando le differenti percentuali da 3 (3/4 contro il 3/10 dell'Umana Reyer) gli ospiti chiudono avanti i primi 10' sul 21-27. La falsariga continua anche in avvio di secondo periodo, quando il Cedevita tocca il 27-35 (14'). Brown jr. prova a prendersi qualche buona iniziativa offensiva, per il 34-39 a metà quarto, ma a fare la differenza continua a essere il tiro pesante (5/7 a questo punto per gli sloveni) e al 17'30” è di nuovo time out obbligato per coach Molin sul 36-45. L'Umana Reyer esce comunque molto bene dalla pausa, riavvicinandosi fino al 42-45 al 19' e tornando negli spogliatoi sul 42-47.

Secondo tempo

Gli orogranata si ripresentano sul parquet con grande voglia di lottare, raggiungendo due volte il -2, anche se, dal 47-49 al 21', arriva un break croato, con anche i terzi falli di Tessitori e Simms, per il 49-57 al 23'. La tripla di Casarin e la schiacciata di Tessitori su assist di Spissu ricuciono nuovamente sul 54-57, ma di nuovo, dal 56-60 di metà periodo, arriva un parziale ospite (con anche terzo e quarto fallo di Casarin), agevolato dai 3'30” senza canestri orogranata: al 27'30” è 56-69, poi all'ultimo intervallo si arriva sul 62-72. Le percentuali veneziane da 3 punti scendono a 8/30 con Lubiana sul 66-78 al 32', ma non è finita. Perché, nonostante quarto e quinto fallo di Tessitori (più tecnico) in pochi secondi, e 70-81 al 33'30”, l'Umana Reyer non molla e infila un 9-0 per il 79-81 a metà quarto. In due occasioni, dopo il time out ospite, volte Brown jr. fallisce la penetrazione del pari, ma l'inerzia ormai è tutta orogranata. E sebbene, dopo una grande stoppata di Casarin, esca per falli anche Simms al 37', dopo 30” sempre Brown jr. in attacco al ferro firma la parità a 84. Il sorpasso arriva sull'87-84 invece al 3'30” con la tripla di Tucker, poi, sempre da 3, è Spissu a far entrare nell'ultimo minuto sul 90-85. Il Cedevita ci prova con la forza della disperazione, ma l'Umana Reyer regge e anzi allarga ulteriormente il divario fino al 95-87 finale.

Domenica 12, alle 18, si torna al Taliercio per il match di campionato con Brindisi, mentre il prossimo incontro di EuroCup è in programma mercoledì 15, sempre alle 18, sul campo del Wolves Vilnius.

Parziali: 21-27; 42-47; 62-72

Umana Reyer: Spissu 10, Tessitori 10, Casarin 3, De Nicolao 5, O' Connell 5, Janelidze ne, Simms 12, Wiltjer 10, Brown jr. 21, Tucker 19. All. Molin.

Cedevita: Stewart 9, Armand ne, Sow 16, Radovic 5, Glas 2, Blazic 16, Matkovic 14, Prepelic 12, Jones 8, Scuka, Klobucar 5, Shashkov ne. All. Turchetto.