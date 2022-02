"Dimezzata" la GeVi Napoli causa positivi: partita rinviata di tredici giorni

Dopo la vittoria di mercoledì contro l'Ulm, un successo prezioso arrivato con il punteggio di 89-79 in Eurocup che consente di rovesciare il confronto diretto e di tirare un sospiro di sollievo alla sqiadra, il Presidente della LBA Umberto Gandini ha fatto sapere che la prossima gara di campionato degli orogranata è stata rinviata.

Il rinvio

In merito alla partita in programma il 6 febbraio 2022 tra GeVi Napoli e Umana Reyer Venezia, infatti, valida per la 19^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai, preso atto che la Società GeVi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti; visto il disposto dell’art. 76.1.1 delle Disposizione organizzative annuali 2021/22 FIP; ha deciso per il rinvio della partita a sabato 19 febbraio alle ore 15. Diretta su Discovery+.