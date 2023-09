Il torneo di Lucca a Tortona, il punto di coach Spahija sulla forma della Reyer

A Tortona il Trofeo Lovari di Lucca vinto al termine di una partita con tanto agonismo dove lo strappo del secondo quarto ha fatto la differenza per il successo finale con il punteggio di 79-93. Al termine del Trofeo Lovari di Lucca, coach Neven Spahija ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«Sono soddisfatto di questi due giorni di torneo a Lucca, considerando il momento e il lavoro che stiamo facendo. Sappiamo di avere problemi, ma la squadra mostra sempre la stessa ottima attitudine con impegno costante. Tortona ha giocato una grande partita tirando 15/29 da tre, contro le nostre sole 4 triple. Hanno spaccato la partita nel secondo quarto, ma noi non abbiamo mai mollato. è stato un allenamento molto importante, penso che quest'ultima partita ci servirà per migliorare e imparare delle cose. Attendiamo i due giocatori che completano il roster e la prossima settimana faremo altri passi in avanti. Sono molto contento dell'attitudine dei giocatori, la forma fisica attuale corrisponde al nostro programma di lavoro. Abbiamo sbagliato tante triple, normale in questo periodo, ma dobbiamo essere più efficaci a rimbalzo difensivo e correre meglio il campo. Anche in difesa abbiamo diverse cose da migliorare, ma abbiamo tempo sufficiente per farlo. Ci tenevo, inoltre, a ringraziare tutta l'organizzazione del Trofeo Lovari per il bellissimo riconoscimento che mi ha riservato, è molto importante per me».

Grande successo in queste ore poi per la Reyer City League che ha illuminato la notte di Piazza Ferretto. Il premio più prestigioso se lo sono aggiudicati i Goats, team miranese che ha vinto il torneo portandosi a casa con gli Apple Watch e gli abbonamenti dell'Umana Reyer. In finale i Goats hanno superato i Do-lesi di Dolo i quali avevano conquistato la finalissima al termine di una semifinale pazzesca e al cardiopalmo contro gli Outofbolo.