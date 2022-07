Le prime squadre orogranata in ritiro precampionato a Falcade

Dopo l’ottima esperienza dell’anno scorso, saranno ancora le meravigliose Dolomiti Bellunesi della Valle del Biois ad accogliere le prime squadre dell’Umana Reyer per il ritiro precampionato 2022/23. Grazie all’accordo pluriennale con il consorzio di promozione turistica PromoFalcade Dolomiti, i comuni della Valle del Biois metteranno a disposizione le proprie strutture sportive e ricettive per l’organizzazione del lavoro dei gruppi squadra orogranata.

Sarà la prima squadra maschile a salire per prima in quota, da domenica 21 a sabato 27 agosto soggiornando presso lo Sport Hotel Cristal dove è in programma un aperitivo di benvenuto domenica prima di cena.

La località bellunese di Falcade è dotata del Palasport “PalaFalcade”, struttura che ospiterà gli allenamenti indoor di atleti e atlete orogranata che potranno anche usufruire della palestra dello Ski College Veneto e del campo da calcio locale di Vallada Agordina per gli allenamenti di atletica.

Sabato 27 agosto pomeriggio è in programma la prima amichevole stagionale che vedrà l’Umana Reyer maschile sfidare l’Umana San Giobbe Chiusi in quello che è a tutti gli effetti un derby in famiglia.

La partita sarà aperta al pubblico e le modalità di prenotazione e acquisto dei tagliandi saranno rese note nei primi giorni di agosto e pubblicate anche sul sito www.falcadedolomiti.it.

Da domenica 28 agosto a venerdì 2 settembre svolgeranno il ritiro in quota le ragazze dell’Umana Reyer femminile che usufruiranno delle stesse strutture sportive della prima squadra maschile e soggiorneranno all’hotel San Giusto di Falcade. Anche per le orogranata è previsto un aperitivo di benvenuto in programma domenica prima di cena in albergo. Gli allenamenti di entrambe le squadre saranno aperti al pubblico nel rispetto della capienza e dei protocolli ministeriali.