La Reyer a caccia della "bella": domani a Sassari gara 4 del primo turno playoff

Sabato 20 maggio alle 21.30 è in programma al PalaSerradimigni di Sassari gara 4 del primo turno playoff. L'Umana è spalle al muro (2-1 in favore della Dinamo) e solo un successo porterebbe la serie alla "bella" al Taliercio, martedì 23 maggio.

Win or go home game, la Reyer ci proverà. Diretta su Eleven Sports e sul canale NOVE del digitale terrestre.

Andrea De Nicolao, vice capitano orogranata spiega: «In questi anni ci siamo già trovati davanti a grandi difficoltà e di squadra le abbiamo superate. Domani dobbiamo provare ad essere la migliore versione di noi stessi, individualmente e come insieme. Ovviamente dovremo seguire il piano gara, ma partite come questa si vincono con le emozioni, con il carattere e la voglia di portarle a casa. Dobbiamo fare uno step in più per portare la serie alla quinta partita: uno sforzo in più per un compagno, un salto o uno sfondamento in più possono essere decisivi ed aumentare la caratura del gruppo. Ci crediamo e non molliamo come dice il nostro motto "duri i banchi"».