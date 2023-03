La delicata sfida di Sassari: se la Reyer vince c'è l'aggancio in classifica

Sabato 4 marzo alle 20.30 è in programma al PalaSerradimigni di Sassari l'anticipo della 20° giornata del campionato. L'Umana Reyer sfida i padroni di casa della Dinamo che si presentano alla gara con cinque vittorie nelle ultime sei partite con cui ha raggiunto il quinto posto in classifica. I sardi sono terzi per punti segnati (85,4 a partita) e primi per assist di squadra (19,7). Innumerevoli i precedenti nelle ultime stagioni, incluse le indimenticabili sfide in serie playoff, Coppa Italia e Supercoppa.

Marco Spissu, Jeff Brooks e Amedeo Tessitori sono ex della sfida, così come il Presidente Federico Casarin che ha giocato a Sassari dal 1991 al 1996. Un successo degli orogranata significherebbe aggancio alla Dinamo in classifica.

Coach Neven Spahija: «L'ultima partita l'abbiamo giocata tanto tempo fa, abbiamo lavorato tanto in questo periodo senza gare e devo dare merito ai giocatori. Ora è tempo di tornare a disputare una partita che conta e spero che la squadra mostri una buona reazione a Sassari. Per quanto riguarda la Dinamo devo essere onesto: è da tanto tempo che non vedevo una squadra segnare una media di 15 triple a partita per cinque gare consecutive, con alte percentuali. Questo significa che sono una squadra molto pericolosa offensivamente, corrono molto e tirano da tre con grande fiducia e tanti giocatori, dovremo fare un grande lavoro difensivo in Sardegna. Stiamo lavorando su tante cose, difensivamente e offensivamente, in questa pausa che io ho considerato come un piccolo training camp. Ci sono tante cose su cui lavorare per andare verso la mia filosofia di pallacanestro, non siamo stati al completo perché ci sono mancati alcuni giocatori, tra nazionali ed infortuni. Voglio però dire che i ragazzi che hanno giocato la Next Gen ci hanno aiutato molto negli allenamenti. A parte Spissu, su cui le valutazioni saranno costanti nelle prossime ore e non sappiamo se giocherà, gli altri giocatori sono a disposizione».