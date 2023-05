La Reyer vola in Sardegna: prossimo obiettivo vincere gara3 e riportarsi in vantaggio sulla serie

L'Umana Reyer vola in Sardegna per gara 3 e gara 4 della serie dei quarti di finale scudetto. Come era prevedibile in un accoppiamento tra 4° e 5° questa sfida si sta dimostrando apertissima e gli orogranata cercano un successo per tornare avanti nel punteggio totale. La squadra è concentrata su gara 3 che sarà una battaglia sportiva e mentale, come tutte le sfide playoff in cui la testa conta tanto, come gli aspetti tattici, tecnici e fisici. Dopo la sonora sconfitta in gara 2, in cui va dato gran merito a Sassari che ha disputato una grandissima partita difensiva ed offensiva, l'Umana è dunque determinata a riproporsi con orgoglio al PalaSerradimigni, teatro già di tante sfide epiche. Appuntamento giovedì 18 maggio alle 21 in diretta su Eleven Sports e DMAX.

Coach Neven Spahija prepartita: «Nell'ultima partita non abbiamo avuto sufficiente energia. In gara 1 abbiamo speso molto e nel secondo tempo di gara 2 Sassari ha messo in campo una difesa meravigliosa a cui non abbiamo saputo rispondere con aggiustamenti, perdendo la partita molto male. Abbiamo resettato e recuperato energie, i giocatori stanno bene. Abbiamo già giocato partite in trasferta con la giusta concentrazione e spero che scenderemo in campo con energia, faremo del nostro meglio per vincere. Sarà difficile perché loro stanno giocando molto bene, ma non molleremo mai».