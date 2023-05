Altra sconfitta contro Sassari: la Reyer chiude cosi la sua stagione

Si chiude con la sconfitta per 87-83 in Gara4 al PalaSerradimigni la stagione dell'Umana Reyer. Con il 3-1 nella serie, è il Banco di Sardegna Sassari a centrare la semifinale contro Milano.

Primo tempo

Coach Spahija cambia tre quinti dello starting five: con Parks e Willis partono Tessitori, Mokoka e Spissu, con questi ultimi due che firmano lo 0-5 iniziale. Sassari si affida alle triple di Kruslin per il 6-5 al 2', poi l'Umana Reyer allunga di nuovo sul 6-10 al 3' e sul 9-13 al 4', sempre con Parks protagonista. Kruslin però arriva al 4/4 dall'arco per il 16-13 del Banco a metà periodo, anche se il match procede a elastico, con gli orogranata avanti 16-17 al 7'30” grazie al contropiede di Mokoka, 19-22 all'8'30” sulla tripla di Bramos e infine 24-25 con il buzzer beater di Granger. L'avvio di secondo quarto è però difficilissimo, per l'Umana Reyer, che inanella palle perse (già 8 dopo 13'30”) e non segna per tutta la metà del periodo, in cui le triple di Treier valgono il 34-25 al 14', con pronto time out di coach Spahija. Spissu firma il 35-29 al 15'30”, ma è una fiammata estemporanea, perché si rivede un Diop dominante nel break di 10-2 in cui gli orogranata trovano solo la schiacciata di Willis in contropiede e Sassari così, più reattiva anche a rimbalzo offensivo anche con Dowe, vola sul 45-31 al 19'30”, con Spissu che può infine limare solo parzialmente per il 45-33 al rientro negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il secondo tempo sembra iniziare sulla falsariga del primo: 12^, 13^ e 14^ palla persa orogranata e tripla di Kruslin del 48-33 al 21'30”. L'Umana Reyer alza però l'intensità difensiva, porta Sassari al bonus dopo 2' e, nonostante il 9° rimbalzo offensivo dei padroni di casa valga il 50-36 al 22'30”, il break che costringe la panchina sarda al time out è di 0-7 per il 50-43 a metà quarto. Il quarto fallo di Stephens è seguito da quello di Parks nel controbreak Banco di Sardegna: 54-43 al 26'30”, poi con i liberi l'Umana Reyer si riavvicina sul 54-46 e con la tripla di Granger sul 56-49 al 27'30”. Il finale di periodo vede una lunga serie di liberi su entrambi i lati del campo: Sassari torna sul 60-49 al 28'30”, mentre gli orogranata , nonostante i 5 errori dalla lunetta nel quarto, sul canestro finale di Brooks vanno all'ultimo intervallo sul 60-53. L'Umana Reyer prova la formula con i tre play contemporaneamente in campo. Tessitori mette la tripla del 62-56 ma poi spende il quarto fallo; Diop continua a farsi sentire e Spissu in velocità mette il sottomano del 63-58 al 31'.Sassari sfrutta il dubbio fallo in attacco con tecnico a Brooks per riprendere il +8 (66-58) al 32'. ma gli orogranata trovano la forza per tornare a -5 (68-63) con Granger e la tripla di Tessitori al 33'30”, anche se poi il centro finisce la partita col tecnico del quinto fallo e il Banco è 72-63 al 34'. Granger fa 3/3 dalla lunetta, Dowe completa un 3+1: 76-66 al 34'30”. La tripla di tabellone di Granger porta al 76-69 a metà quarto, ma al 36'30”, sul quinto fallo anche di Watt, è 79-70, con time out veneziano, dal quale si esce con una nuova palla persa orogranata e la tripla di Kruslin che prova a chiudere definitivamente i conti sull'82-70. Granger però non si arrende con tre triple in un minuto (85-79 al 38'), con i due liberi dell'85-81 dopo il time out sardo a -1'18” e col canestro dell'85-83 a -39”, ma sbagliando la tripla della vittoria, con il fallo su Diop dopo il rimbalzo a 6 decimi dalla fine che serve solo a definire il finale: 87-83.

Parziali: 24-25; 45-33; 60-53

Banco di Sardegna: Jones 2, Robinson 6, Dowe 15, Kruslin 22, Devecchi ne, Treier 11, Chessa ne, Stephens 5, Bendzius, Gentile 7, Raspino, Diop 19. All. Bucchi.

Umana Reyer: Spissu 14, Tessitori 6, Parks 10, Bramos 3, Moraschini, De Nicolao, Granger 30, Chillo ne, Brooks 2, Willis 7, Watt 3, Mokoka 8. All. Spahija.