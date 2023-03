Sassari in gran forma, alla Reyer non riesce l'impresa

In un match spettacolare, contraddistinto da strappi su un fronte e sull'altro, l'Umana Reyer non riesce nell'impresa di espugnare il PalaSerradimigni contro un Banco di Sardegna Sassari in gran forma, ma quantomeno si mantiene in vantaggio nel confronto diretto, dopo il +10 dell'andata, grazie al 90-81 finale.

Primo tempo

Spissu recupera ed è in quintetto con Granger, Parks, Willis e Watt. Sassari sfrutta le iniziali difficoltà offensive orogranata per costringere coach Spahija al time out dopo poco più di 3' sull'8-0. Watt sblocca l'Umana Reyer dalla lunetta, ma bisogna varcare la metà quarto per il primo canestro dal campo veneziano: la tripla di Parks del 10-7. I lunghi orogranata riavvicinano la squadra due volte a -1, ma dal 12-11 del 7' il Banco riallunga sul 19-11 all'8' poi, sfruttando sempre i lunghi, chiude il primo quarto sul 25-16. In avvio di secondo periodo Ray esordisce nel campionato italiano e l'Umana Reyer, pur non riuscendo mai a scendere sotto i 6 punti di ritardo, fa spendere il bonus agli avversari dopo nemmeno 4'. Così, dopo il 34-23, in un match che procede a strappi, Bramos (che ben combina con i lunghi) riporta gli orogranata in linea di galleggiamento poi le triple di Parks e Granger aprono un minibreak di 0-8 in 1'30” per il 40-39 di Watt al 18'30”. Ed è -1, 44-43, anche all'intervallo lungo con l'and one di Willis che chiude il primo tempo.

Secondo tempo

L'Umana Reyer approccia ottimamente il secondo tempo, trovando il primo vantaggio (46-47) al 21'30” con la schiacciata di Parks in contropiede nato da recupero di Spissu. La difesa orogranata imbriglia l'attacco sassarese e così, dal 49-47 del 22'30” arriva un break di 0-7 con Willis in evidenza e la panchina di casa costretta al time out 49-54 al 24'. L'inerzia però non cambia e si arriva sul 49-58 al 25'30”. Il Banco torna a segnare dopo 3'30”, poi l'Umana Reyer mantiene il +9 fino al 27' (52-61), anche se si ferma in attacco nel finale di periodo, quando arriva un 10-0 che consente ai padroni di casa di chiudere al 30' sul 62-61.

Il break di Sassari arriva fino al 12-0, poi Tessitori torna a segnare per l'Umana Reyer dopo 5' (64-63 al 31'30”), anche se immediatamente dopo si scaviglia Spissu, così i padroni di casa ne approfittano per arrivare sul 71-64 al 33'30” e coach Spahija chiama time out. Sul 73-64, il Banco consuma il bonus e l'Umana Reyer ne approfitta subito dalla lunetta per far fronte alle difficoltà offensive. Bramos e Watt ricuciono parzialmente sul 75-71 al 35'30”, ma Sassari, nonostante il quinto fallo di Diop e la precisione dalla lunetta di Tessitori, non permette agli orogranata di riavvicinarsi ulteriormente e anzi si riporta sull'87-76 al 38'30”, chiudendo virtualmente i conti. I padroni di casa toccano anche il 90-76, a 48” dalla fine anche se, a -2” dalla sirena, la tripla di Bramos consente all'Umana Reyer di salvare almeno la differenza canestri dello scontro diretto con il 90-81 finale.

Coach

Le parole deò coach: “Quando abbiamo fatto il parziale che ci ha portato avanti di 9 punti abbiamo sbagliato tutti i tiri aperti e, nonostante Sassari fosse in bonus, non siamo riusciti a trovare il modo per cambiare il ritmo della gara e giocare in modo furbo”

Parziali: 25-16; 44-43; 62-61

Banco di Sardegna: Jones 4, Robinson 24, Dowe 12, Kruslin 7, Devecchi ne, Treier, Chessa, Stephens 12, Bendzius 8, Gentile 4, Raspino ne, Diop 19. All. Bucchi.

Umana Reyer: Spissu 3, Tessitori 13, Parks 12, Ray 3, Bramos 17, Moraschini 2, De Nicolao ne, Granger 7, Chillo ne, Brooks 2, Willis 10, Watt 12. All. Spahija.