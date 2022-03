Segafredo si conferma la bestia nera stagionale dell’Umana Reyer: 72-83 il finale

La Virtus Segafredo si conferma la bestia nera stagionale dell’Umana Reyer, che perde anche il quarto scontro diretto stagionale con Bologna, subendo l’aggancio in classifica di 7Days EuroCup dopo il 72-83 del Taliercio. Fuori gli infortunati Cerella e Vitali, partono in quintetto Theodore, Sanders, Bramos, Brooks e Watt.

Primo tempo

Sblocca Theodore, gli risponde Weems, poi, sul 2-3, si infortuna Belinelli, che torna negli spogliatoi tenendosi la coscia sinistra. Il match procede con equilibrio su punteggi bassi fino al 6-5 firmato da Sanders al 4′ dopo i primi due punti anche di Watt. La Virtus si porta avanti sul 6-10 a metà quarto, poi Stone mette la tripla del 9-10 al 6′, dopo il debutto di Hackett. Dopo il secondo fallo di Watt, al 7′, è invece la volta di Morgan, che mette all’8′ il gancio dell’11-12, anche se sono gli ospiti ad allungare nel finale di periodo, facilitati dalle 7 palle perse orogranata e dal tecnico a Morgan, con Hackett protagonista nel break che chiude i primi 10′ sul 13-19. Con Bramos e due liberi di Daye, l’Umana Reyer si riavvicina sul 17-19 in avvio di seconda frazione. Bologna spende il bonus dopo solo 2′, ma risponde con un nuovo break, che costringe coach De Raffaele al time out sul 18-27 al 13′. Il match è tutt’altro che spettacolare e arrivano in rapida successione, al 14′, i terzi falli di Watt e Morgan. Il punteggio torna invece a muoversi al 15’30” grazie alla tripla di Theodore del 21-27. Sfruttando qualche errore orogranata dalla lunetta, la Virtus trova il primo vantaggio in doppia cifra al 17′ sul 23-33, con la reazione dell’Umana Reyer che parte da due canestri di Theodore e si completa con la schiacciata di Brooks dopo rimbalzo offensivo per il 29-35 al 18’30”, anche se, dopo il terzo fallo in attacco di Sanders, Cordiner infila sulla sirena il canestro del 29-37 all’intervallo lungo.

Secondo tempo

Fin dalle prime battute del secondo tempo Jaiteh si conferma un fattore nel pitturato, ma l’Umana Reyer trova un Tonut ispirato: tripla, poi canestro di Brooks e altra tripla di Tonut grazie al tuffo in parterre dello stesso Brooks per mantenere in campo il pallone. Al 22’30” è così 37-43, che diventa 39-43 al 23′ grazie al recupero convertito in canestro da Theodore. Dopo il time out bolognese, qualche palla persa di troppo limita inizialmente l’ulteriore rientro orogranata, anche se a metà quarto c’è un solo possesso di distanza tra le due squadre (45-47) firmato dalla tripla di Theodore e dal canestro del solito Tonut. Brooks si fa sentire a rimbalzo offensivo e Tonut viene fermato solo dai falli della difesa ospite. Sul 48-49 al 26′, si accende Teodosic con un paio di triple, ma rispondono dall’arco prima Bramos e poi Stone, così è 56-57 al 28′. Jaiteh raggiunge la doppia doppia col rimbalzo offensivo che porta poi al quarto fallo personale di Morgan, infine i liberi di Alibegovic chiudono il quarto sul 56-59. Con un libero di Daye, l’Umana Reyer torna a -2 (57-59) in avvio di ultimo periodo, ma la risposta della Virtus è uno 0-6, a cui coach De Raffaele risponde col time out sul 57-65 al 32’30”. Bologna spende il bonus in 3′, ma difende forte, così come Watt che stoppa Sampson, anche se questo ritarda soltanto il nuovo +10 ospite (57-67 al 34′). Il primo canestro dal campo del quarto orogranata è la tripla di Theodore al 34’30”, a cui però risponde a metà quarto Sampson con un gioco da tre punti che ristabilisce le distanze, poi il quinto fallo con tecnico di Sanders porta al 60-71 al 35’30” e i liberi di Jaiteh addirittura al 60-73 al 36′. L’Umana Reyer prova a non mollare con la tripla di Brooks, ma Alibegovic risponde subito sempre dall’arco (63-76) e al 37’30” arriva anche il quinto fallo di Theodore. Bologna inizia a gestire col cronometro e mantiene un margine di sicurezza, rispondendo con i liberi di Jaiteh al canestro di Stone e ai liberi di Tonut (67-80 al 38’30”). Ormai non c’è più tempo per cambiare l’esito della partita, così la schiacciata di Bramos e la tripla di Stone servono solo per contenere la sconfitta sul 72-83.