Serie A1 femminile, ancora un ko per la Reyer Venezia: il Famila Schio vince 83-71

L’Umana Reyer Venezia lotta di squadra per 40 minuti, ma alla fine del match il Superclassico se lo aggiudica il Wuber Famila Schio. Decisiva per la affermazione delle scledensi le ottime percentuali al tiro che di fatto vanificano la partita coraggiosa delle orogranata che, comunque, chiudono con quattro giocatrici in doppia cifra.

La partita - Nel Superclassico l'Umana Reyer Venezia tiene botta contro il Famila Wuber Schio ad inizio gara, ma poi non regge il ritmo forsennato delle scledensi guidate da una spettacolare Mabrey che chiude il referto con 25 punti in 28' abbondanti di gioco.

La Reyer Venezia, di contro, ha dei buoni lampi con Villa, Kuier e soprattutto Madera (12 punti) che propizia il ritorno delle orogranata peraltro senza Shepard per tutta la seconda metà su -9 nel finale.

Ma la maggior profondità di Schio che trova anche 17 punti da Howard e 17 da Ndour si fa sentire. Festeggia la squadra di casa, 83-71 il finale e primo posto consolidato

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia 83 - 71 (21-20, 49-35, 68-53, 83-71)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 25 (6/9, 2/5), Bestagno 1 (0/2 da 2), Sottana 6 (1/3, 1/2), Verona* 2 (1/2 da 2), Howard* 17 (2/3, 4/6), Crippa 2 (1/1 da 2), Keys* 8 (3/5, 0/2), Penna 2 (1/2 da 2), Zahui Bazoukou 3 (1/1 da 3), Ndour Gueye* 17 (6/8, 1/3) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 21/35 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 35 8+27 (Ndour Gueye 9) - Assist: 22 (Mabrey 6) - Palle Recuperate: 3 (Mabrey 1) - Palle Perse: 17 (Sottana 4)

UMANA REYER VENEZIA: Villa* 12 (4/7, 0/2), Delaere* 4 (1/3, 0/2), Meldere, Cubaj 7 (2/3 da 2), Madera* 12 (2/3, 2/5), Yasuma 4 (1/2 da 2), Fassina 4 (2/4, 0/2), Santucci 4 (1/4, 0/1), Shepard* 12 (4/6, 0/1), Kuier* 12 (4/8, 1/6)

Tiri da 2: 21/40 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 20/27 - Rimbalzi: 29 12+17 (Villa 5) - Assist: 13 (Santucci 4) - Palle Recuperate: 6 (Villa 2) - Palle Perse: 11 (Kuier 3) - Cinque Falli: Santucci

Arbitri: Foti D., Gagno G., Corrias C.