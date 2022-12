Serie A1 femminile, la Reyer Venezia liquida Moncalieri con un franco 69-50

Squadra in casa

Squadra in casa Reyer Venezia Femminile

Dopo due stop patiti negli ultimi due match di Serie A1, per mano di Virtus Bologna e Famila Schio, l’Umana Reyer vince 69-50 contro l’Akronos Tech Moncalieri nell’undicesima giornata del girone di andata del campionato.

Tra le fila orogranata assente Jessica Shepard in riposo precauzionale e Lorela Cubaj, in panchina, ma a riposo dopo la botta presa nella scorsa partita contro Gernika.

La partita - Dopo un inizio di partita equilibrato (12-11 a metà quarto), l’Umana Reyer cambia marcia e inizia a trovare il canestro con continuità approfittando poi del bonus delle piemontesi. Al termine dei primi dieci minuti di gioco sono nove i punti di vantaggio sulle ospiti, 25-16.

Fassina ispirata con 8 punti a referto. Nel secondo quarto l’Umana continua a spingere toccando anche il +15. Moncalieri non molla e trova la reazione portandosi sul meno cinque grazie ad un gioco da tre di Westbeld (37-32 a 1’25”). Il primo tempo si chiude 39-32 a favore delle orogranata. Westbeld (12) e Fassina (10) già in doppia cifra.

Al ritorno dall’intervallo lungo l’Umana Reyer ha l’inerzia della gara in mano continuando a tenere a distanza Moncalieri e toccando il massimo vantaggio sul 54-38. La tripla di Giacomelli sigla il punteggio di chiusura del quarto, 54-41.

Negli ultimi dieci minuti di gioco le orogranata giocano sul velluto. La partita finisce 69-50. Ottima partita delle nostre leonesse che sono state trascinate da 700 cuori reyerini. Grande partita di Martina Fassina con 18 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, in doppia cifra anche Yasuma a 10 punti. Per le ospiti c’è da registrare la doppia doppia di Westbeld con 14 punti e 11 rimbalzi.

Il prossimo appuntamento delle nostre ragazze sarà giovedì 15 dicembre alle ore 18.30 in casa delle tedesche del Rutronik Stars Keltern per l’ultima partita del girone di Eurocup Women.

Anche se le orogranata sono già matematicamente qualificate e certe del primo posto, sarà una gara importante per la differenza canestri che sarà fondamentale per la classifica delle trentadue squadre in vista poi degli scontri a eliminazione diretta.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Akronos Libertas Moncalieri 69-50. Progressione parziali 25-16; 39-32; 54-41

Umana Reyer Venezia: Delaere* 7, Meldere* 4, Yasuma* 10, Fassina* 18, Kuier* 8, Villa 9, Cubaj n.e., Madera 9, Santucci 4, Franchini. All.re: Mazzon Vice: Dall’Ora, Di Chiara

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar.* 3, Sklepowicz*, Katshitshi* 6, Westbeld* 14, Mitchell* 14, Cherubini, Reggiani 2, Landi Al., Salvini 4, Nicora, Jakpa, Giacomelli 7. All.re: Spanu Vice: Nicastro