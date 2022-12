Serie A1, Il derby è orogranata. La Reyer Venezia vince a San Martino di Lupari 63-71

Squadra in casa

Squadra in casa Lupe San Martino Lupari

L’Umana Reyer Venezia si porta a casa il derby veneto contro il Fila San Martino di Lupari vincendo 63-71 al termine di una partita molto combattuta.

Top scorer del match Mariella Santucci che mette a referto 19 punti e 4 palloni recuperati, Villa e Yasuma seguono entrambe ad 11 punti. Tra le fila orogranata ancora assente Jessica Shepard (riposo precauzionale).

La partita - Inizio di partita a ritmi alti con l’Umana Reyer che si porta sul 7-2 nei primi due minuti di gioco. San Martino di Lupari cerca di pareggiare l’intensità delle orogranata che però hanno l’inerzia della gara in mano. Il primo quarto si chiude con il vantaggio in doppia cifra dell’Umana, 10-21.

San Martino piazza un parziale di 5-0 arrivando a meno sei. Le lupe corrono in campo aperto segnando canestri in velocità e mettendo in difficoltà l’Umana con la difesa a zona, 28-34 a 3′. Il primo tempo finisce 32-38 a favore delle nostre leonesse che sono brave a tenere le padrone di casa a distanza.

Il Fila parte forte nel terzo quarto arrivando a meno uno (41-42) al giro di boa. L’Umana Reyer cambia marcia riportandosi sul +7. Partita che continua ad avere dei break e contro break. Dopo 30′ le orogranata conducono 47-51 con San Martino che non molla.

Ultimo quarto equilibrato, la partita entra nel vivo e ogni possesso diventa fondamentale.

L’Umana Reyer trova in Kuier e Santucci le sue protagoniste portandosi sul +5 a 1’45” dal termine. Sono brave le orogranata a gestire il vantaggio approfittando anche del bonus di San Martino. La partita finisce 63-71.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà giovedì 22 dicembre alle ore 19.00 al Taliercio contro GEAS Sesto San Giovanni per l’ultima partita casalinga del 2022.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari-Umana Reyer Venezia 63-71 Progressione Parziali: 10-21; 32-38; 47-51

Fila San Martino di Lupari: Washington 17, Tau ne, Verona 8, Milazzo 13, Ianezic, Pastrello 5, Frigo ne, Russo, Kaczmarczyk 13, Arado ne, Diakhoumpa ne, Dedic 7 (All. Serventi)

Umana Reyer Venezia Villa 11 , Delaere 6, Meldere, Cubaj 4, Madera 6 , Yasuma 11 , Fassina 6, Santucci 19, Kuier 8, Franchini ne (All. Mazzon)