Serie A1 femminile, la Reyer Venezia strapazza l'Allianz Geas: 71-45 il finale

L'ultimo match casalingo per l'anno solare dell'Umana Reyer Venezia femminile si chiude con un vero e proprio cappotto ai danni dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni.

In un Taliercio versione lusso, infatti, le orogranata di Coach Mazzon dilagano contro le rossonere di Zanon mandando a referto tutte le leonesse: 18 assist di squadra e quattro ragazze in doppia cifra.

Finisce con un netto 71-45 e per la Reyer arriva un Natale decisamente sereno e soprattutto la certezza matematica del terzo posto finale al termine del girone di andata.

La partita - Match in equilibrio nella prima frazione con la Reyer che chiude avanti di +4, 22-18 il parziale. Nel secondo quarto le orogranata costruiscono la mailstone decisiva per la conquista del referto rosa.

La frazione si chiude 23-10 per un totale alla fine del primo tempo di 45-28.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la ragazze di Coach Mazzon allunga ancora lasciando alla ospiti rossonere la miseria di 6 punti, contro i 20 realizzati. Al minuto 30' il tabellone del Taliercio recita Reyer Venezia 65-34.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. La frazione finisce 6-11 per un totale complessivo di 71-45 per le padrone di casa. Si torna sul parquet venerdì 30 dicembre per l'ostica trasferta di Faenza contro la E-Work di Ballardini.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 - 45 (22-18, 45-28, 65-34, 71-45)

UMANA REYER VENEZIA: Villa M. 4 (1/3, 0/3), Delaere 15 (2/4, 3/4), Pan NE, Meldere 6 (2/3 da 2), Cubaj* 6 (3/10 da 2), Madera 10 (1/2, 2/4), Yasuma* 2 (1/2, 0/3), Fassina* 11 (4/7, 1/4), Santucci* 5 (1/2, 1/1), Shepard NE, Kuier* 12 (4/8, 0/3)

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 36 9+27 (Cubaj 6) - Assist: 18 (Yasuma 7) - Palle Recuperate: 12 (Kuier 4) - Palle Perse: 8 (Delaere 3) - Cinque Falli: Meldere

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 3 (0/2, 1/1), Begic* 8 (3/8, 0/3), Arturi 2 (1/1 da 2), Gorini* 10 (4/9, 0/3), Bestagno, Tava, Trucco* 7 (2/4, 1/2), Panzera* 8 (1/5, 2/4), Ramon NE, Holmes* 7 (2/7, 1/3) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/37 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 36 8+28 (Begic 9) - Assist: 11 (Holmes 3) - Palle Recuperate: 2 (Gorini 1) - Palle Perse: 22 (Begic 5)

Arbitri: Pazzaglia J., Tallon U., Di Marco R.