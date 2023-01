Serie A1 femminile, la Reyer Venezia supera la Passalacqua Ragusa nel big match del Taliercio

Bella vittoria per l'Umana Reyer Venezia femminile che, con una grande prova collettiva, si sbarazza dell'ostica Passalacqua Ragusa.

Al Taliercio finisce 82-71 con le siciliane che ritrovano Hampton e fanno esordire Juskaite, ma Venezia, che presenta anche una ex, la novità Nicolodi, detta legge sin dal primo quarto, con una prestazione sontuosa di Villa, autrice di 14 punti con 6/6 da due e tre assist, oltre alle solidissime prove di Fassina e Shepard.

Ragusa prova più volte a rientrare, Anigwe spinge la squadra ospite sino al -6 (16 punti per lei), ma Reyer si dimostra più solida sui 40' e vince 82-74.

La partita - Break e contro-break in questo inizio di gara, Ragusa parte forte portandosi sull'8-2. La reazione delle nostre ragazze non si fa attendere: parziale di 17-0(19-10) a 3'45". L'Umana continua a spingere terminando sopra di 11 lunghezze la prima frazione di gioco, 27-16.

Le orogranata continuano ad avere in mano l'inerzia della partita mettendo in difficoltà la Passalacqua. Ragusa però non molla e si riporta sotto di 6, 39-33 a 2'26". Brava l'Umana Reyer a non disunirsi e a riportare il vantaggio in doppia cifra, 50-39 a fine secondo quarto. Fassina (13) e Villa (10) protagoniste già in doppia cifra.

Al ritorno dall'intervallo lungo le nostre leonesse allungano ulteriormente toccando anche il massimo vantaggio sul+16. Umana Reyer in controllo, 71-57 il punteggio a fine terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti di gioco le siciliane provano di ricucire il gap arrivando sotto la doppia cifra di svantaggio, 78-72 a 2'40" dalla fine. Sono brave poi Pan e compagne a lottare ricacciando indietro le ospiti. La partita termina 82-74.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia - Passalacqua Ragusa 82 - 74 (27-16, 50-39, 71-57, 82-74)

UMANA REYER VENEZIA: Villa 16 (6/7, 0/1), Delaere* 6 (1/1, 1/1), Pan 5 (1/1, 1/3), Madera, Yasuma* 8 (1/4, 2/3), Fassina* 15 (2/5, 2/4), Santucci NE, Shepard* 21 (7/13, 0/1), Kuier* 10 (4/6, 0/3), Nicolodi 1 (0/1 da 2)

Tiri da 2: 22/38 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 20/27 - Rimbalzi: 36 12+24 (Shepard 11) - Assist: 20 (Yasuma 4) - Palle Recuperate: 8 (Madera 2) - Palle Perse: 16 (Villa 3)

PASSALACQUA RAGUSA: Juskaite 9 (3/4, 0/2), Romeo* 7 (1/4, 1/6), Consolini* 8 (4/7, 0/2), Di Fine NE, Olodo NE, Mallo NE, Dotto 2 (1/1, 0/2), Hampton 7 (2/2, 1/2), Vitola* 6 (0/4, 1/2), Attura* 12 (6/10, 0/2), Ostarello* 5 (2/3, 0/1), Anigwe 18 (8/13 da 2) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 27/48 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 35 13+22 (Vitola 8) - Assist: 16 (Attura 5) - Palle Recuperate: 8 (Vitola 3) - Palle Perse: 14 (Anigwe 4)

Arbitri: Gagliardi G., Frosolini I., Del Gaudio A.