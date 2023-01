Serie A1 femminile, la Reyer Venezia riparte: battuta Crema 83-62

Squadra in casa

Squadra in casa Reyer Venezia Femminile

L'Umana Reyer Venezia vince, 83-62, contro la Parking Graf Crema nel match del Taliercio valido per la diciottesima giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile. Decisiva la spinta del pubblico, oltra mille cuore reyerini hanno colorato di orogranata gli spalti dell'impianti di Cavergnago .

Grande prova di squadra da parte delle ragazze di Coach Mazzon, ben 29 assist distribuiti, tutte le ragazze entrate in campo a referto e 5 giocatrici in doppia cifra. Shepard top scorer del match e vicinissima alla tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Per l'Umana Reyer fuori Cubaj e Meldere con Santucci in panchina per onor di firma.

La partita - Regna l'equilibrio nei primi dieci minuti di gioco. Crema si dimostra fin da subito aggressiva ma l'Umana corre in campo aperto e trova facili canestri in contropiede. Shepard guida l'attacco orogranata, 17-16 a fine primo quarto.

L'Umana Reyer cambia marcia nel corso del secondo periodo alzando l'intensità difensiva e toccando anche il +13. Le padrone di casa conducono la gara con Villa (8 punti) e Shepard (12 punti e 5 assist) protagoniste chiudendo sopra di nove lunghezze dopo 20', 37-26.

Al ritorno dall'intervallo lungo le orogranata continuano a spingere e allungano ulteriormente arrivando al +18. Al termine della terza frazione di gioco l'Umana è avanti 57-43. Nell'ultimo quarto Pan e compagne mettono definitivamente in ghiaccio la partita dando spettacolo al Taliercio. La partita finisce 83-62.

Il prossimo impegno dell'Umana Reyer sarà mercoledì 1 febbraio alle ore 19.30 al Taliercio per il ritorno del Round of 16 di Eurocup Women contro l'Elitzur Holon. Le orogranata cercheranno di ribaltare il -15 dell'andata.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Parking Graf Crema 83-62. Progressione Parziali: 17-16; 37-26; 57-43

Umana Reyer Venezia: Villa 12, Delaere 2, Pan 3, Madera 12, Yasuma 5, Fassina 10, Carraro ne, Santucci ne, Shepard 22, Kuier 15, Nicolodi 2, Franchini ne All.Mazzon

Parking Graf Crema: D'Alie 6, Melchiori 8, Nori, Conte 12, Kaba 16, Capoferri ne, Caccialanza, Rizzi, Dickey 12, Meresz 8 All.Piazza