Serie A1 Basket femminile, settima vittoria consecutiva per la Reyer Venezia

Le orogranata di Coach Mazzon sanno solo vincere. E senza ombra di dubbio questo il fattore preponderante del primo scorcio della stagione 2022-2023 dell'Umana Reyer Venezia.

Uno scorcio di stagione nel quale le Leonesse hanno centrato sei vittorie su sei, nel Campionato di Serie A1, a cui hanno aggiunto la bella affermazione in EuroCup contro l'Estudiantes.

Nel match, valido per la quinta giornata del girone di andata, Shepard e compagne rifilano un nettissimo 94-47 alle malcapitate ospiti della RMB Brixia Brescia portando quattro atlete in doppia cifra.

Pe le ospiti reggono il confronto Zanardi, Molnar e Johnson ma il divario sul parquet è apparso fin troppo netto.

La partita - Parte subito forte l’Umana Reyer Venezia giocando di squadra e mettendo in campo tutta la propria fisicità con un primo parziale di 11 a 3. Si continua a correre e a segnare con tanti palloni recuperati per le orogranata che si portano sul + 14. Brescia prova a rientrare portando energia in campo ma l’Umana Reyer continua a macinare punti chiudendo il primo quarto sul 29 a 11.

Il secondo quarto si apre sulla falsa riga del primo, con l’Umana che continua ad ampliare il proprio vantaggio. Il tabellino recita 39-21 a 4′:10″ dal termine. Continuano a dominare le orogranata che chiudono la frazione di gioco allungando fino a +23, massimo vantaggio fin qui della partita.

Nel rientro dall’intervallo lungo la Reyer piazza un parziale di 16-3 in sei minuti di gioco. Il terzo quarto si chiude 75-39 per la formazione veneziana.

Nel quarto periodo le due squadre continuano comunque a darsi battaglia nonostante il punteggio. La partita finisce con la bellissima vittoria dell’Umana Reyer che segna 94 punti subendone appena 47.

Il prossimo impegno delle ragazze di Mazzon sarà mercoledì 2 novembre alle ore 20:00 in Eurocup Women contro il Gernika.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-RMB Brixia Basket Brescia 94-47 Parziali: 29-11; 52-29; 75-39

Umana Reyer Venezia: Villa 8, Delaere 16, Meldere 4, Cubaj 4, Madera 2, Yasuma 5, Fassina 14, Santucci 6, Shepard 19, Kuier 16. Coach: Mazzon

RMB Brixia Basket Brescia: Johnson 10, Tomasoni 5, Zanardi 12, Molnar 12, De Cristofaro 3, Tempia, Pinardi, Scarsi 2, Scalvini, Rainis 3, Valli, Miller. Coach: Zanardi