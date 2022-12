Serie A1, scatta l’ora del Superclassico tra Reyer Venezia e Famila Schio

Messa in archivio la pausa stagionale, per la prima delle due finestre dedicate alla FIBA ed alle Nazionali, l’Umana Reyer Venezia giocherà la decima giornata di Serie A1 al PalaRomare di Schio contro le campionesse d’Italia del Famila Wuber.



In programma una classica sfida del nostro campionato. Anzi il Superclassico per eccellenza. Palla a due domenica 4 dicembre alle ore 19.30.

Le scledensi ad oggi sono l’unica squadra ad essere ancora imbattuta nel campionato Serie A1, prime in classifica a 18 punti con nove vittorie in altrettante gare giocate. Schio arriva dalla vittoria esterna contro la Gesam Gas e Luca Le Mura Lucca.

Molto positivo anche l’inizio di stagione in EuroLeague Women che vede il Famila Schio al secondo posto nel gruppo B con un parziale di tre partite vinte ed una persa in quattro giornate giocate.

A guidare il roster delle orange è il coach greco Georgios Dikaioulakos (capo allenatore della Nazionale femminile Slovena), un roster profondo e di qualità che ha visto le conferme di Crippa, Sottana, Verona, Keys e Mestdagh dalla scorsa stagione.

Tra i volti nuovi troviamo: Rhyne Howard, guardia statunitense classe 2000 e prima scelta all’ultimo WNBA draft dalle Atlanta Dream, ha vinto il premio Rookie of the Year al termine della stagione oltreoceano.

Marina Mabrey guardia delle Dallas Wings, il centro svedese Amanda Zahui, giocatrice di grande esperienza e le tre ex orogranata Martina Bestagno, Elisa Penna e Astou Ndour con quest’ultima che viaggia a 15,8 punti di media in 26 minuti di gioco.

Umana Reyer e Famila Wuber Schio si sono affrontate solo una volta nella scorsa stagione, nella finale di Supercoppa vinta poi dalle scledensi. Sia l’andata che il ritorno in campionato non si sono giocati per problemi di Covid.

"Sarà una partita molto stimolante e di riflesso importante - dichiara al sito ufficiale della Reyer Coach Mazzon - non solo per la classifica ma per imparare, migliorare e competere contro una squadra di Eurolega".

E ancora: "Sono convinto che le ragazze vogliano dare tutto e siano consapevoli che alcuni aspetti del gioco vadano migliorati, allo stesso tempo dobbiamo continuare ad essere una delle migliori squadre in assist ed in circolazione di palla perchè solo cosi si puó pareggiare l’indubbia qualità della squadra campione d’italia".

"La sosta - conclude il Coach delle orogranata - non è stata certo riposante per molte delle ragazze che sono scese in campo e che stanno facendo dei tour de force assurdi ma ormai come moltissimi allenatori di ogni sport fanno notare sembra che la salute degli atleti non interessi molto. Sarà bello rivedere delle ex reyerine che hanno contribuito a dei successi speciali per il club e alle quali auguro sempre il meglio".