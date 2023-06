Serie A1 femminile, colpo di mercato della Reyer: la combo guard francese è orogranata

L’Umana Reyer Venezia annuncia in una nota di stampa il raggiungimento dell’accordo con la giocatrice Lisa Berkani, che farà parte del roster della prima squadra femminile per la stagione sportiva 2023-2024.



Nata a Beaumont (Francia) il 19 maggio 1997, combo guard di 176 cm è una giocatrice molto creativa, di grande talento e raggio di tiro importante, capace di giocare in entrambi i ruoli di guardia. E' soprannominata "El Tornado" per le sue spiccate doti nel dribblare le avversarie.



Nella scorsa stagione ha indossato la maglia delle Kangoeroes Mechelen in Belgio (la sua prima esperienza all'estero), giocando un’ottima Eurolega da 13.7 punti, 4.4 assist e 3.1 rimbalzi a partita. High in Eurolega contro Schio, con 21 punti in 36 minuti al PalaRomare conditi da 6 assist e 4 rimbalzi.

Inizia a giocare nel club di casa sua, l’US Beaumont fino al 2012, per poi trascorrere una stagione al prestigioso centro federale francese (INSEP). Dal 2013 al 2015 approda al Bourges per completare la sua formazione a livello giovanile e debutta nella massima serie francese e in Eurolega.



Nella stagione 2015-16 gioca a Montpellier per poi trasferirsi a Mondeville dal 2016 al 2018: è qui che si afferma come giocatrice, giocando in quintetto base e chiudendo entrambe le stagioni oltre la doppia cifra per punti, con un solido contributo anche a rimbalzo e negli assist.



Nel 2017 viene scelta al secondo giro del draft WNBA dalle Minnesota Lynx. Nel 2018 torna a Bourges per poi trasferirsi durante la stagione a Villeneuve D’Ascq, dove giocherà fino al 2021.

Nella stagione 2021-22 gioca con il Flammes Carolo, disputando anche un’ottima Eurocup fino ai 16esimi di finale contro il Mersin: 10.6 punti, 3.3 assist e 2.0 di media in Europa e un high di 21 punti in 26 minuti contro la Virtus Bologna.

Con i club ha vinto il campionato francese nel 2015 e 2016, una Coppa di Francia nel 2016. Nell’ultima stagione ha vinto il campionato belga dominando la decisiva gara 2 contro Castors Braine con 26 punti e 5 rimbalzi

A livello di nazionale vanta 18 presenze con la Nazionale senior, un Mondiale 3X3 under 18 vinto nel 2015 e un argento agli Europei under 18 nel 2015.

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - il commento di Lisa Berkani - Ho scelto di firmare con l'Umana Reyer, che ringrazio, perché è un grande club che gioca ogni anno le fasi finali sia nel campionato Italiano che in Europa ed è una società che ha un progetto ambizioso. Se mi dovessi descrivere direi che sono una giocatrice istintiva: tra le mie qualità principali ci sono passaggio, penetrazione e tiro. Porto molta energia in campo e mi piace creare gioco sia per me che per le mie compagne. Ci vediamo presto!"