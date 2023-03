Serie A1, prima sconfitta al Taliercio per la Reyer Venezia femminile

Prima sconfitta interna stagionale per l'Umana Reyer Venezia femminile che è costretta a cedere, 60-85 il finale, contro la Virtus Bologna pagando un inizio di gara estremamente complicato.

Le orogranata escono comunque tra gli applausi dei tifosi che hanno sostenuto dall’inizio alla fine le leonesse di Coach Mazzon. Una bellissima cornice di pubblico stasera al Taliercio (1923 spettatori), l’Umana ha comunque messo in campo tanta grinta fino alla fine del match pagando oltre misura l'assenza di Meldere.

La partita - Primo quarto complicato per l'Umana Reyer che fatica a trovare il ritmo offensivo con tanti tiri aperti sbagliati. Le ospiti mettono in campo più reattività e fisicità guidando da subito la gara. Fallo antisportivo fischiato a Santucci a 5'36".

Ottima reazione da parte delle orogranata che lottano con tutte le loro forze provando a rientrare in partita con un parziale di 17-11 nella seconda frazione di gioco spinte dai tanti cuori reyerini presenti a palazzo. Coach Mazzon viene espulso per doppio tecnico al 4'.

Al ritorno dall'intervallo lungo la Virtus continua ad avere l'inerzia della gara in mano con l'Umana che fatica a trovare la via del canestro. Santucci viene espulsa a 4'09" per il secondo fallo antisportivo. Negli ultimi dieci minuti di gioco ce la mettono tutta le nostre leonesse mettendo in campo un grande orgoglio ma le bianconere sono più ciniche e si portano a casa i due punti: Bologna passa al Taliercio vincendo 60-85.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà il derby casalingo al Taliercio contro la Famila Wuber Schio giovedì 9 marzo alle ore 19.30 per la ventitreesima giornata del campionato Techfind di serie A1.

Il tabellino di Reyer Venezia-Virtus Bologna 60-85 Progressione Parziali: 2-30; 19-41; 37-69

Umana Reyer Venezia: Villa 7, Delaere 3, Pan 2, Cubaj 2, Madera, Yasuma 4, Fassina, Franchini, Santucci, Shepard 24, Kuier 16, Nicolodi 2 All.Mazzon

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2, Pasa 6, Rupert 13, Barberis, Dojkic 8, Andrè 11, Zandalasini 7, Orsili 2, Parker 13, Laksa 15, Cinili 8 All. Ticchi