Serie A1, la Reyer Venezia batte l'Allianz Geas e chiude al terzo posto

L'Umana Reyer vince 51-67 contro l'Allianz Geas Sesto San Giovanni nell'ultima giornata di regular season del campionato di Serie A1 di basket femminile al termine di una buona prova di squadra con tutte le ragazze a referto.

Dopo l'impegno della coppa Italia, le orogranata affronteranno la Passalacqua Ragusa nei playoff avendo chiuso da terze in classifica la stagione regolare. Per la partita le orogranata recuperano Cubaj.

La cronaca - Partita a ritmi alti ma con tanti errori, Moore apre la gara ed è poi Nicolodi a sbloccare le orogranata con un reverse a 7'18". 6-0 firmato Fassina con due triple, allunga ancora l'Umana con Villa e Delaere per il 2-12. Shepard da due, Geas in difficoltà ma riesce ad interrompere il digiuno durato otto minuti con la solita Moore e Holmes dalla lunga distanza. Yasuma sulla sirena sigilla il punteggio del primo quarto 7-18.

Ancora Holmes da tre in apertura del secondo quarto, Shepard con l'uno su due in lunetta e poi Fassina per il 10-21 targato Reyer. Trucco con quattro punti consecutivi cerca di far rimanere Geas attaccato alla gara poi la bomba di Villa ricaccia a meno dieci le padrone di casa. L'Umana sfrutta il bonus delle avversarie e guadagna tre punti dalla linea della carità, Sesto prova a ricucire il gap con un parziale di 9-2 e torna sotto 23-29. Il botta e risposta Shepard-Moore chiude i primi venti minuti di gioco, 25-31.

Al ritorno dall'intervallo lungo parte meglio la formazione lombarda che con Trucco firma il primo vantaggio del match (36-35), l'Umana esaurisce il bonus a 6'21". Gorini approfitta del bonus ma risponde subito Santucci in penetrazione ed è poi la stessa a lanciare Kuier in contropiede 38-39. Ritrovano il ritmo Pan e compagne che con Shepard e la capitana tornano a +7, 38-45. La magia di Villa e l'uno su due in lunetta di Arturi terminano il terzo quarto 39-47.

In apertura dell'ultimo quarto parziale di 6-0 Reyer e contro parziale 6-0 di Moore, 45-52 dopo cinque minuti di gioco. Le leonesse giocano con fluidità controllando il finale di gara e l'intensità difensiva delle squadre si abbassa in questi ultimi minuti di gioco. L'Umana Reyer vince 51-67 l'ultima partita di regular season.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Umana Reyer Venezia 51-67 Progressione Parziali: 7-18; 25-31; 39-47

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto, Moore 23, Begic ne, Arturi 1, Gorini 9, Resemini, Bestagno 2, Tava, Trucco 6, Panzera ne, Ramon ne, Holmes 10 All. Zanotti

Umana Reyer Venezia: Villa 7, Delaere 7, Pan 3, Cubaj 4, Madera 2, Yasuma 4, Fassina 12, Santucci 6, Shepard 13, Kuier 6, Nicolodi 3 All.Mazzon